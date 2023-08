A transmissão ao vivo online de Jake Paul x Nate Diaz apresenta ação antecipada do American Airlines Center no sábado em Dallas.

A parte deste cartão é a seguinte:

Kevin Newman II x Quillisto Madera

Noel Cavazos x Noel Cavazos Jose Aguayo

CJ Hamilton vs. Luciano Ramos

No evento principal, Jake Paul enfrentará Nate Diaz em uma disputa de 185 libras. A parte pay-per-view começará no DAZN e no PPV.com às 20:00 ET.