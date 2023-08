Jalen Hurts, estrela dos Eagles, assina com Jordan Brand

Philadelphia Eagles quarterback Jalen dói selou um monumental contrato de endosso com o icônico Marca Jordan. Embora os detalhes financeiros dessa parceria permaneçam não divulgados, sua importância no mundo do marketing esportivo é palpável.

Fãs de longa data do NFL e observadores atentos teriam notado o gosto de Hurts pelas chuteiras Air Jordan. Seu desempenho estelar durante a última temporada – incluindo uma indicação ao Pro Bowl e guiando os Eagles para Super Bowl LVII – torna esta colaboração um acéfalo em ambos os lados.

Mas Hurts não é o único a receber a indicação de Jordan Brand nesta temporada. Ao lado dele, Dak Prescott e o promissor Bryce Young foram escolhidos para usar o Jumpman, embora toda a escalação de 2023 da Jordan Brand NFL ainda esteja em sigilo.

Sarah Mensaha presidente da Jordan Brand, compartilhou sua empolgação,

É preciso um tipo especial de atleta para fazer parte da marca Jordan, por isso estamos entusiasmados em dar as boas-vindas a Jalen à família. Sarah Mensah, presidente da Jordan Brand

Isso compartilhado pela Andscape ressalta o compromisso da marca em fazer parceria com atletas excepcionais.

Jalen se junta a uma lista repleta de estrelas

As chuteiras escolhidas por Hurts durante a última temporada foram da marca Jordan

NFL estrelas como Deebo Samuel, Bob Wagner, e Davante Adams todos fazem parte do estimado círculo de Jordan. E em um endosso pouco convencional, Denver Broncos’ treinador Sean Payton encontra-se neste grupo de elite, uma honra supostamente estendida por Michael Jordan ele mesmo.

Elaborado em 2020, Hurts desde então está em uma jornada turbulenta. Aos 25 anos, ele não está apenas fazendo sucesso dentro de campo, mas também fora dele. Uma evidência de seu crescente valor foi a recente Extensão de US$ 255 milhões ele garantiu, embora brevemente se tornando o jogador da NFL mais bem pago antes de Lamar Jackson acordo recorde.

Está claro, a estrela de Hurts não está apenas subindo – está subindo. E com o logotipo do Jumpman ao seu lado, o céu é o limite.