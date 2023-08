James Gallagher detalha como ele continuou sorrindo por quase 2 anos e perdendo James Krause como seu treinador

Por quase todas as medidas possíveis, James Gallagher provavelmente deveria estar fervendo de raiva e frustração enquanto se prepara para retornar ao Bellator 298.

Já se passaram quase dois anos desde que ele pisou na jaula pela última vez e aquela noite terminou em uma derrota por finalização para o futuro campeão peso-galo do GP do Bellator, Patchy Mix. Ele então lidou com uma série de lesões que o impediram de competir, com duas lutas separadas agendadas e posteriormente canceladas em 2022 e 2023.

Se isso não bastasse, Gallagher também perdeu seu treinador principal e a academia que ele chamava de lar depois que o ex-lutador do UFC James Krause foi pego em um escândalo de apostas que efetivamente o proibiu de se envolver com qualquer pessoa envolvida no MMA e também levou ao fechamento da academia Krause, Glory MMA e Fitness. Isso forçou o candidato irlandês a fazer algumas mudanças importantes antes de seu retorno, mas de alguma forma ele continuou sorrindo durante tudo isso.

“Não estou chateado”, disse Gallagher ao MMA Fighting. “A única coisa que me deixa chateado é o trabalho que não fiz e, felizmente para mim, marquei todas essas caixas. Eu fiz o que precisava ser feito. Não tenho nada para ficar chateado.

“Você pode ficar frustrado ou então pode ser positivo sobre isso. Eu sou positivo. Eu não posso mais me foder com esse tipo de mentalidade. Você não pode foder com alguém com uma mentalidade positiva. Eu não tenho problemas, eu tenho soluções.”

A atitude de Gallagher definitivamente o ajudou a navegar em uma jornada perigosa nos últimos dois anos em sua busca para lutar novamente, mas isso não significa que foi fácil.

Apenas quando parecia que Gallagher encontrou a situação perfeita com Krause como seu treinador e companheiros de equipe cercando-o em uma casa longe de casa em Kansas City, Missouri, tudo foi destruído em um instante.

“Foi difícil no começo, quando a academia fechou”, disse Gallagher. “Sou muito grato por Zak Cummings e Jason High. Eles seguraram e ainda estão segurando em Kansas City. Eu estava treinando com esses caras e eles trabalharam muito comigo. Foi difícil, mas você só precisa se adaptar e trabalhar.

“Muitas pessoas ficam frustradas e se esquecem de trabalhar. Tipo, você fica frustrado por dois dias, mas são dois dias em que você poderia estar trabalhando e fazendo seus próximos movimentos. Todos nós temos obstáculos, todos nós temos obstáculos que se colocam em nosso caminho. Eu sou como um cavalo. Eu continuo pulando esses obstáculos. Continuo sorrindo e continuo seguindo em frente.”

Embora não houvesse nada ideal em perder seu treinador e academia de uma só vez, Gallagher não teve escolha a não ser se adaptar ou morrer e não havia como desistir tão fácil.

“A academia foi tirada de mim – as pessoas podem tirar tudo de você”, disse Gallagher. “Eles podem vir e levar a porra da sua casa. Eles podem levar o seu carro. Eles podem pegar a porra do seu dinheiro. Eles podem tirar a roupa das suas costas. Uma coisa que as pessoas não podem aceitar é sua mentalidade e sua perspectiva. Essa é a única coisa que você realmente tem.

“Você realmente não tem mais nada, então quando você tem essa mentalidade, essas coisas não se tornam problemas. Eu apenas vejo isso como um desafio. Obviamente é difícil. Não estou dizendo que é fácil, mas é divertido e desafiador e ninguém pode tirar isso de mim. É por isso que estou muito orgulhoso de mim mesmo.”

Tudo se soma a um novo começo para Gallagher depois que ele já foi apontado como a resposta do Bellator para Conor McGregor.

“Sinto que quando você recebe todo esse hype, você está em um estágio em que está fazendo o que todo mundo quer que você faça ou o que todo mundo espera que você faça”, explicou Gallagher. “Torna-se tedioso. É como ‘ele deveria estar fazendo isso’ ou ‘ele deveria estar fazendo aquilo’. As pessoas esquecem, eu faço o que diabos eu quero fazer. Luto as lutas que quero. É assim que é. Você acabou de bloquear esse ruído.

“É ótimo ter todas essas grandes lutas e todo esse hype, mas no final das contas eu faço isso por mim e pelas pessoas próximas a mim. As pessoas que realmente me conhecem. As pessoas que realmente me conhecem. Meu povo. Todos que me apoiam, é para isso que eu faço. Todo o hype, todas as críticas, todas as pessoas que me descartam porque estou afastado há dois anos e saindo de uma derrota, essas pessoas nem me conhecem!

Gallagher também é rápido em apontar que, mesmo com quase dois anos de folga desde que apareceu pela última vez no Cage do Bellator, ele ainda tem apenas 26 anos.

Isso significa que há muito tempo para ele realizar tudo o que deseja neste esporte porque, na visão de Gallagher, ele está apenas começando.

“Ainda sou um dos melhores do mundo”, disse Gallagher. “Ainda não sou o melhor, mas um dia serei.”