James Harden está farto da Filadélfia: fui paciente durante todo o verão

Jo futuro de ames Harden na Philadelphia 76ers está muito no ar. Há um atrito entre o jogador e o Sixers e a situação piorou, pois Endurecer fez uma declaração incrivelmente ousada e controversa durante o campo de treinamento.

Na sequência de EndurecerApós a declaração, várias figuras proeminentes do mundo do esporte expressaram suas opiniões a favor ou contra o que ele disse.

Por que James Harden chamou o presidente de sua equipe de mentiroso?Parker Johnson

Muitas dessas reações foram influenciadas por seus próprios encontros anteriores com compromissos não cumpridos e transações questionáveis.

O que James Harden disse?

Quando questionado sobre o seu nível de comunicação com o Sixers e sua paciência em lidar com o presidente de operações de basquete do clube, Daryl Morey, Endurecer respondeu com uma resposta bastante indiferente e desdenhosa.

“Fui paciente durante todo o verão” Endurecer disse, via KHOU 11 News.

“Para mim, é apenas focar no que posso controlar e isso é malhar, ficar em forma e me preparar para a próxima temporada.”

James Harden quer ser negociado

A briga entre James Harden e a Philadelphia 76ers está sob escrutínio desde que expressou seu desejo de ser negociado e se intensificou devido às polêmicas declarações que fez durante o campo de treinamento da China.

“Daryl Morey é um mentiroso e nunca farei parte de uma organização da qual ele faz parte”, Endurecer disse na segunda-feira.

“Deixe-me dizer isso de novo: Daryl Morey é um mentiroso e nunca farei parte de uma organização da qual ele faz parte.”