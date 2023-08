Jamie Foxx diz que está começando a se sentir como ele mesmo novamente após o susto de saúde

O ator vencedor do Oscar postou sua atualização de saúde mais encorajadora até o momento no Instagram na quarta-feira, explicando que finalmente “pode ​​ver a luz”. Ele também deu apoio a todos que o apoiaram e prometeu agradecê-los pessoalmente. Ele terminou com um grito ao Todo-Poderoso, escrevendo: “DEUS É BOM”.