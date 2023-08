Jamie Foxx toma banho em rios subterrâneos sagrados no México após susto de saúde com risco de vida

Jamie Foxx foi vista recentemente no Caribe mexicano após a terrível emergência médica que enfrentou há alguns meses, onde teve que colocar toda a sua vida em espera devido ao que se suspeitava ser uma doença semelhante a um derrame.

Jamie Foxx nadou em cenotes perto de Tulum

Na quarta-feira, Foxx foi visto em Tulum, México onde ele nadou nas sagradas cavernas subterrâneas cheias de água, também conhecidas como cenotes, após uma mensagem que ele compartilhou nas redes sociais sobre sua jornada médica e gratidão.

Jamie Foxx: Eu não queria que você me visse com tubos saindo de mim

No Instagram, ele postou algumas fotos de si mesmo vestindo uma camiseta branca e um chapéu de pescador tecido “Você está olhando para um homem que é grato… finalmente começando a me sentir como eu… tem sido uma jornada sombria inesperada… mas eu posso ver a luz… Sou grato a todos que estenderam a mão e mandei votos de melhoras e orações… tenho muita gente a agradecer… vc só não sabe o quanto isso significou… estarei agradecendo a todos vocês pessoalmente… e se você não sabia … DEUS É BOM… o dia todo todos os dias...”

Com esta última atualização e as fotos que surgiram, muitos disseram que Foxx não está apenas com uma aparência melhor, mas, o mais importante, está se sentindo muito melhor do que antes, depois que ele suportou uma situação assustadora.

Foxx participou do instalações médicas certas e recebeu alguns dos melhores cuidados do país e depois teve que comparecer a sessões de reabilitação e recuperação.

No post, amigos e familiares de Foxx o encheram de grandes pensamentos, incluindo Octavia Spencer e Patty LaBelle junto com outros como Jeremy Renner que também passou por uma recuperação meticulosa após um terrível acidente na lavoura.