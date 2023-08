Jason Kelce trolls haters, ensinando sua filha a rolar como um cachorro

Kylie McDevittesposa de Jason Kelcecompartilhou um vídeo no Instagram Stories na quinta-feira do Philadelphia Eagles centro ensinando suas filhas a rolar como um cachorro em resposta aos odiadores que disseram que ele estava brincando de buscar com eles alguns dias antes.

Jason, 35, pode ser visto dizendo sarcasticamente à filha para rolar como o cachorro da família no vídeo compartilhado por Kylie.

Jason Kelce: ninguém bebe cerveja como a estrela dos EaglesTW/@Devan_Kaney

“Pratiquei busca na terça-feira”, escreveu Kylie. “Hoje foi comandos básicos.”

Kylie, 31, respondeu anteriormente a odiadores que disseram que Jason estava brincando com suas filhas na terça-feira após o treino.

“As pessoas nesses comentários dizendo ‘Ele está brincando de buscar seus filhos como se fossem cachorros!’ Apenas diga que você não tem filhos”, escreveu Kylie. “Se você prestar atenção, poderá ouvi-lo contando. Então, tecnicamente, eles estão correndo.”

Jason Kelce, o melhor pai de todos

Jason e Kylie, que estão casados ​​há cinco anos, deram as boas-vindas recentemente à sua terceira filha.

O Super Bowl campeão e 13 anos NFL veterano sempre fica após o treino para brincar com as filhas, segundo Jeff Kerr de CBS.

Jason, que apresenta o podcast New Heights com o irmão Travis Kelce do Kansas City Chiefsnão tem vergonha de seu tipo de educação.

O centro hilário afirmou anteriormente que assinaria um bebê e costuma ser ouvido discutindo de brincadeira com suas filhas durante a gravação do podcast.