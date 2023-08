Jason Momoa balançando em Mosh Pit no show do Metallica, novos shows de vídeo

Reproduzir conteúdo de vídeo



TMZ. com

Jason MomoaO status de um fã leal e rock do Metallica está garantido com este vídeo que mostra o cara participando de um mosh pit agitado com um enxame de outros fãs nos shows da banda em Los Angeles.

Confira o clipe, obtido pelo TMZ – a estrela de “Aquaman” estava no meio de centenas de fiéis do Mighty Met no domingo à noite no SoFi Stadium… e enquanto o grupo se move em um grande círculo, você pode ver o ator com um enorme sorriso no rosto.



Reproduzir conteúdo de vídeo





Ele também compartilhou um clipe em sua história no IG dele indo em direção à multidão… e ele parecia emocionado como o inferno, cantando “Fight Fire with Fire” enquanto pulava no caos. É seguro dizer que ele estava exatamente onde queria estar.

Aguardando sua permissão para carregar o TikTok Post.

Como informamos, Jason estava pulando todo o lugar onde o primeiro álbum do Metallica, Pantera, subiu ao palco na noite de sexta-feira. Além de JM, pessoas como John Travolta, por Tom Sandovaldar Tommy Lee também gostei do festival de rock de Los Angeles na sexta-feira.