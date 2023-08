Jason Momoa, John Travolta e Tom Sandoval fazem show do Metallica em Los Angeles

O Metallica está na cidade – se apresentando na Cidade dos Anjos – e as maiores estrelas de Hollywood se certificaram de que estavam na frente e no centro para acompanhar toda a ação… incluindo uma turbulenta Jason Momoa .

A lendária banda de rock parou em Los Angeles na noite de sexta-feira para um dos dois shows que estão fazendo aqui no SoFi Stadium – com abertura de Pantera e Mammoth WVH – e parece que JM queria estar entre as pessoas enquanto eles batiam cabeça. e pulou para salvar sua vida.