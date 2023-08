Javon Walton presta homenagem a Angus Cloud, co-estrela de ‘Euphoria’, deixando de atuar para se concentrar no boxe

Javon Walton ainda está processando as emoções que cercam a morte de seu amigo e Euforia co-estrela Angus Cloud.

Walton, que estrelou como Ashtray na série de sucesso da HBO, chamou Cloud de “família eterna” logo após a notícia de que o ator de 25 anos faleceu inesperadamente na segunda-feira. Através de duas temporadas de Euforia, Walton passou quase todas as cenas ao lado de Cloud; ambos os atores recebiam elogios rotineiramente por suas atuações.

“Foi tudo muito, muito difícil para nós”, disse Walton em A Hora do MMA. “Todos nós tínhamos uma conexão tão profunda com ele. Ele era o cara mais legal de todos os tempos. Vê-lo partir dói, mas espero que ele esteja em uma vida melhor agora, e espero que esteja bem.”

Walton começou em Euforia em circunstâncias igualmente estranhas como Cloud, que estava andando por uma rua em Nova York quando um diretor de elenco o abordou sobre uma audição para uma próxima série da HBO. Cloud acabou conseguindo o papel de Fezco, um traficante de drogas com um coração de ouro, e muitas vezes trabalhou com a estrela da série Zendaya e também com Maude Apatow durante a segunda temporada.

Quanto a Walton, sua jornada para Euforia começou depois que ele apareceu em um talk show para promover sua promissora carreira no boxe, que veio com um impressionante recorde amador quando adolescente. Assim como Cloud, Walton não tinha considerado atuar como uma profissão, mas em pouco tempo ele estava estrelando uma das séries mais aclamadas pela crítica na história da HBO.

“O objetivo originalmente era apenas boxe”, disse Walton. “Eu luto boxe há 13 anos da minha vida. Isso é o que eu amo. Isto é o que eu faço. Essa coisa de atuação veio do boxe, na verdade.

“eu estava O Show de Steve Harvey para o boxe, e o diretor de elenco ligou depois do show e queria saber se eu estava interessado em tentar atuar.

A menos de duas semanas de seu aniversário de 17 anos, Walton agora está colocando seu foco total de volta no boxe depois de fechar um acordo para ser representado pela Most Valuable Promotions, a empresa fundada por Jake Paul e sua parceira de negócios Nakisa Bidarian.

Embora ele volte a atuar um dia no futuro, Walton deixa claro que o boxe sempre foi seu primeiro amor, e isso definitivamente não mudou.

“Eu fiz esse projeto [with Euphoria] mas minha prioridade agora é o boxe”, disse Walton. “É onde está meu coração. Tenho 85 lutas amadoras. Isso é o que eu acho que faço melhor.

“Por enquanto, estou definitivamente dando um passo para trás [from acting] e apenas focando no boxe. Eu tenho que fazer o que eu amo no final do dia.”

Com o objetivo de alcançar 100 lutas amadoras antes de completar 18 anos em 2024, ano em que quer estrear como boxeador profissional, Walton admite que a atuação terá que ficar em segundo plano por enquanto.

“É difícil fazer as duas coisas”, disse Walton. “Eventualmente irei, mas estou prestes a me tornar profissional em um ano e realmente quero causar um grande impacto no mundo do boxe no começo.”