Jennifer Aniston é arrastada para uma postagem anti-semita de Jamie Foxx pela qual ele teve que se desculpar

Actor Jamie Foxx postou uma história na última sexta-feira onde obviamente se refere à traição de um amigo que você achava autêntico. Sua amiga e colega atriz Jennifer Aniston gostou do post inicialmente, mas toda a situação foi confundida pela indignação. Pessoas que têm problemas com a frase ‘Eles mataram Jesus‘ são os que acham que o post foi anti-semita. Historicamente, esta frase sempre foi usada para caluniar judaico pessoas por matar Jesus Cristo. É usado como uma forma de insultá-los e frequentemente usado como uma calúnia anti-semita. Mas Jamie Foxx nunca quis que parecesse assim, nem Jennifer Aniston. Imediatamente após Jamie Foxx ver a reação que isso causou, ele fez outro post para se desculpar com a comunidade judaica e explicar o que ele quis dizer.

Jamie Foxx e Jennifer Aniston pedem desculpas

Claramente, nenhum dos dois atores pretendia parecer anti-semita com isso e eles estão completamente cientes das reações que causaram. Ele escreveu: “Quero pedir desculpas à comunidade judaica e a todos que se ofenderam com minha postagem. Agora sei que minha escolha de palavras ofendeu e sinto muito. Essa nunca foi minha intenção. o esclarecer, fui traído por um amigo falso e é isso que eu quis dizer com ‘eles’, nada mais. Eu só tenho amor em meu coração por todos. Eu amo e apoio a comunidade judaica. Minhas mais profundas desculpas a qualquer um que foi ofendido.”

Jennifer Aniston também escreveu que não apoia de forma alguma qualquer forma de anti-semitismo nem qualquer tipo de ódio. Ela imediatamente após perceber o efeito que isso causou, escreveu isso em sua história no Instagram: “Isso realmente me deixa doente. Eu não ‘curti’ este post de propósito ou por acidente. E mais importante, quero ser claro para meus amigos e qualquer um ferido por isso aparecer em seus feeds – eu NÃO apoio nenhuma forma de anti-semitismo. E eu realmente não tolero ÓDIO de qualquer tipo. Ponto final.” A propósito, a citação de Foxx que causou todo esse escândalo foi: “Eles mataram esse cara chamado Jesus … o que você acha que eles farão com você?”