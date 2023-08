Jennifer Lopez comemora um ano de casamento com Ben Affleck e brinca com ‘Querido Ben Parte II’

Jennifer Lopez dar Ben Affleck estão oficialmente casados ​​há um ano – a lua de mel acabou – e ela está marcando o marco com uma prévia de uma nova música sobre ele.

Na noite de domingo, o cantor postou algumas fotos do dia do casamento – ambos com sorrisos enormes, é claro.

Em sua legenda, ela soltou algumas letras de sua próxima faixa, “Dear Ben Part II” … dizendo: “Querido Ben, sentado aqui sozinho / Olhando para o meu anel / Me sentindo oprimido / Isso me faz querer cantar cantar / Como nós acabar aqui / Sem retroceder / Oh meu Deus, esta é a minha vida.”

Ela também colocou algumas hashtags – uma sendo o título da música e a outra dizendo “This Is Me Now”, o nome de seu próximo álbum, onde a faixa estará.

Você deve se lembrar, a faixa OG, “Dear Ben”, saiu há mais de 2 décadas … no álbum “This Is Me … Then”.

Conforme informamos, Ben e Jen atou o nó em Las Vegas em julho de 2022, mas deu a grande festa na bela propriedade de 87 acres de Ben na Geórgia no mês seguinte – parece que ela está contando o aniversário com base na festa do GA, não no terceiro dia legal do casamento.



