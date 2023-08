Jeremy Allen White beija Ashley Moore durante o divórcio da esposa

Jeremy Allen White é exatamente como seu personagem em “O Urso” – perdidamente apaixonado por uma mulher que chamou sua atenção … só que aqui, ela compartilha sua ocupação.

O ator estava em Los Angeles no sábado e se beijando publicamente com uma modelo/atriz Ashley Moore — pegando pesado no PDA, sem dúvida. Confira … os dois não estavam escondendo sua paixão um pelo outro, com os lábios se fechando e os braços entrelaçados também.



Quando não estavam exagerando no carinho… ou caminhavam lado a lado, ou olhavam fundo nos olhos um do outro — com sorrisos largos enquanto aproveitavam o dia.

Claro, isso é interessante por uma série de razões — a maior delas é que Jeremy está no meio de uma divórcio com sua ex-esposa Addison Timlin … com quem divide filhos.

Curiosamente, ele estava apenas saindo com Addison fim de semana passado … e lá também, ele estava mostrando o amor – dando-lhe muitos abraços e até um beijo na cabeça. Alguns especularam que isso significava que os dois estavam voltando … obviamente não, no entanto.

Nenhuma palavra sobre onde Jeremy conheceu Ashley – não há projetos compartilhados entre eles que possamos ver – mas, no entanto, eles se cruzaram … ele está claramente apaixonado por ela e mais alguns.

E se você está se perguntando quem diabos ela é – bem, isso é justo. Ela não é realmente grande momento (ainda), e só tem um punhado de aparições na TV/filme/música em seu currículo. Ela é, no entanto, uma modelo promissora… e já fez campanhas com as melhores.

Ah, e ela é um show de fumaça total … típico modelo lindo da variedade de LA, de fato.