Jimmy Butler, estrela do Miami Heat, ganha um ponto contra o fenômeno Carlos Alcaraz… sim, no tênis

Jimmy Butler e Carlos Alcaraz têm algumas coisas em comum, sendo a principal delas que levaram seu jogo para o próximo nível desde o início de 2022.

Butler liderou o calor de Miami para um Jogo 7 das Finais da Conferência e o Finais da NBA no ano seguinte desde então. Alcaraz, por sua vez, conquistou o Aberto dos EUA e Wimbledon com apenas 20 anos.

Na noite de quarta-feira, os dois se enfrentaram durante o evento de exibição “Stars of the Open”, que acontece no US Open.

Butler apareceu inicialmente como um gandula, mas depois pegou a raquete de Francisca Tiafoe e desafiou Alcaraz. Sua estratégia de “drop shot” funcionou perfeitamente.

Alcaraz obviamente estava com calma, mas parecia genuinamente surpreso com o chute final de Butler, que não conseguiu alcançar.

A relutância de Butler em sacar mostra alguma timidez de sua parte, mas o espécime atlético provavelmente seria um tenista decente se tivesse tempo e treinamento.

Dominando nos respectivos esportes

Até então, porém, Butler continuará se preparando para sua 13ª temporada na NBA. Ele teve uma das melhores temporadas de sua carreira no ano passado, atingindo um recorde de 53,9% em campo e chegando às finais da NBA contra o Nuggets de Denver.

Alcaraz, por sua vez, defenderá o título do US Open na edição deste ano. Seu primeiro adversário será revelado na quinta-feira, 24 de agosto, e as primeiras partidas principais começarão na segunda-feira, 28 de agosto.