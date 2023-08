Jimmy Fallon se apresenta no show dos Jonas Brothers, Rocks Yankee Stadium

Jimmy Fallon deu aos fãs dos Jonas Brothers uma grande surpresa no último show da banda… balançando a multidão de Nova York com uma apresentação improvisada de karaokê.

O apresentador do “Tonight Show” subiu no palco do Yankee Stadium no domingo à noite, claramente um choque para a multidão – ele apareceu quando o intervalo do show chegou ao fim, exibindo seu boombox antes de tocar “Mr . Lado positivo.”