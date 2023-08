Jimmy Garoppolo alerta sobre a ameaça de Trey Lance à vaga no QB1 do Dallas Cowboys

Sbom quarterback Trey Lance acabou de ser negociado com o Dallas Cowboys para continuar sua carreira, ele teve sorte de não conseguir cortado da liga como muitos fizeram nos últimos dias. Sua chegada a Dallas traz um enorme desafio para ambos Cooper Rush e Dak Prescott, que atualmente estão lutando para conquistar a posição QB1. Trey Lance só vim para aumentar o fogo e Jimmy Garoppolo sabe como é isso. Durante uma entrevista recente em NFL.com, o QB1 do Las Vegas Raiders lembrou às pessoas como é ter Trey Lance tentando roubar sua posição. Nunca houve um momento de tédio em campo quando Lance estava competindo durante os treinos.

Garoppolo enviou um aviso a Dak Prescott e Cooper Rush. Caso não jogue o seu melhor, Trey Lance ocupará o seu lugar. Aqui está o que Jimmy G disse: “Há sempre um cara mais jovem tentando entrar e, obviamente, os treinadores querem que jogadores mais jovens e mais baratos façam algo que eles acham que é melhor do que você. empurra você. Ter que treinar quem quer que tenha sido o draft dos Niners, isso iria me empurrar e me tornar um jogador melhor, e eu me saí melhor do outro lado disso. Então, acho que é tudo uma questão de perspectiva. Você tem que perceber onde você se classifica em tudo isso e que oportunidade é estar na NFL, ser um quarterback da NFL. Não é fácil, mas você tem que adorar, cara.

Trey Lance conseguirá reviver sua carreira em Dallas?

Com apenas 23 anos, Trey Lance ainda tem uma longa carreira pela frente e ainda pode aprender uma ou duas coisas com os veteranos. O Dallas Cowboys é um ótimo lugar para ele continuar aprimorando suas habilidades e talvez até conseguir a grande chance que tanto procura. Mas Jimmy Garoppolo está convencido de que este jovem quarterback tem tudo para dar a Dak Prescott e Cooper Rush uma corrida pelo seu dinheiro. Ainda é cedo na carreira de Trey Lance, ele tem tempo suficiente para realizar seu sonho de se tornar o QB1 de uma franquia da NFL. A questão é: ele conseguirá isso no Dallas Cowboys?