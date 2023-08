Jirau Energia CONTRATA PESSOAS no RJ e na Amazônia!

A Jirau Energia, empresa que é integrante do complexo hidrelétrico do Rio Madeira (usina de grande relevância para o Brasil) e considerada a 4º maior geradora de energia elétrica do país, está contratando pessoas para o seu time. Isto é, se você está procurando um novo emprego, vale a pena analisar os cargos:

Analista de Contratos Pleno – Porto Velho – RO – Efetivo;

Analista Regulatório Comercial – Rio de Janeiro – RJ – Efetivo;

Banco de Talentos – Jirau Energia – Banco de talentos;

Comprador (a) Técnico – Porto Velho – RO – Efetivo;

Engenheiro (a) Civil III – Porto Velho – RO – Efetivo;

Trainee Comercial Regulatório – Rio de Janeiro – RJ – Trainee.

Mais sobre a Jirau Energia

Sobre a Jirau Energia, podemos frisar que, com capacidade instalada de 3750MW, a energia, que é gerada de forma limpa e renovável, atende grande parte da demanda do mercado nacional. Além de contribuir com o crescimento industrial, colabora para a melhoria da qualidade de vida da região e o desenvolvimento do país.

No ano de 2022 completou nove anos do início da operação comercial, atingindo 86 bilhões de kWh de energia gerada, marca relevante para o desenvolvimento sustentável na região Amazônica, reduzindo cerca de seis milhões de toneladas de carbono por ano graças ao chamado Mecanismo de Desenvolvimento Limpo, registrado na Organização das Nações Unidas (ONU).

Ademais, a Jirau Energia também oferece o melhor índice de disponibilidade entre as hidrelétricas de grande porte do país, proporcionando o máximo aproveitamento das águas do Rio Madeira. Por fim, a empresa atua dentro dos princípios de desenvolvimento sustentável, valorização dos recursos humanos, fortemente engajada com ações de diversidade e inclusão, além da conservação e preservação dos recursos naturais e da memória histórico-cultural.

Como efetivar a sua candidatura em uma das vagas?

Agora que a lista de vagas da Jirau Energia já foi detalhada, a candidatura é feita de maneira simples. É só acessar esse link para ir à página do 123empregos. Por lá, é só visualizar todos os detalhes referentes à vaga com atenção e se candidatar.

