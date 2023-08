Jiri Prochazka ainda espera pela luta pelo título do UFC em 2023, animado para enfrentar a ‘segunda versão’ de Glover Teixeira em Alex Pereira

Jiri Prochazka ainda espera retornar antes do final de 2023 para reconquistar o título que nunca perdeu dentro do octógono.

Depois que Alex Pereira derrotou Jan Blachowicz no UFC 291 em luta que o presidente do UFC, Dana White, proclamou como eliminadora do título, tornou-se uma conclusão precipitada que Prochazka e Pereira estavam destinados a lutar pelo cinturão vago dos meio-pesados. Prochazka acredita que a luta será um grande confronto para os torcedores e ainda gostaria que isso acontecesse este ano, com o ombro machucado finalmente com 100 por cento de saúde.

“Essa é minha próxima luta, [it] vai ser [for] o título. Então eu acho que Alex é o [opponent], [and has] a boa chance de mostrar ao mundo uma boa luta pelo título. E gostaria de vê-lo como meu adversário na minha próxima luta”, disse Prochazka recentemente no The MMA Hour.

“No momento estou em um camp técnico, então não sei que data eles têm para a luta. Não importa. Quero lutar esse ano, então vamos conversar sobre a data, o espaço para essa luta.”

Ao assistir à eliminação do título do UFC 291, Prochazka disse que não torcia por um lutador em detrimento do outro. Prochazka desocupou o título após uma lesão no ombro antes da revanche programada contra o agora aposentado Glover Teixeira no UFC 282 em dezembro passado, que por acaso foi o homem que ele derrotou pelo título. Teixeira também é um dos principais treinadores e mentores de Pereira, que ajudou o brasileiro a fazer uma transição bem-sucedida do kickboxing para o MMA.

E depois de conversar recentemente com Teixeira, Prochazka agora está animado para enfrentar Pereira pela chance de somar duas vitórias sobre a dupla.

“Para mim, isso não importa”, explicou Prochazka. “Quero ser o melhor, por isso estou trabalhando no wrestling, no jiu-jitsu, no ground and pound e em tudo para levar isso para o próximo nível – [working on] a trocação também, para enfrentar quem quer que seja. Para mim, não importa quem é o adversário.

“Neste momento, depois das mensagens para o Glover, quero lutar com o Pereira agora porque parece que é a segunda luta com o Glover [won’t] acontecer, e Pereira é a segunda versão dele, mas mais na trocação, então vamos fazer isso.”