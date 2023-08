JLo e sua festa de aniversário: isso é tudo que Ben Affleck fez para fazê-la se sentir especial

Jennifer Lopez completou 54 anos no dia 24 de julho e seus fãs estão desesperados para saber o que a estrela de tantos talentos aprontou para marcar o grande dia.

Dado seu casamento com Ben Affleckhavia muita pressão sobre ele para garantir que ele lhe desse um ótimo aniversário e a fizesse se sentir o mais especial possível.

Parece que ele pode ter acertado em cheio, com base no que lopez escolheu contar a seus fãs na última edição de seu boletim informativo On The JLo.

Ela compartilhou fotos e informações com seus fãs de lá sobre a festa que aconteceu no sua mansão de 60 milhões de dólares em Beverly Hills.

festa de aniversario da jlo

Muitas pessoas têm fortes sentimentos sobre a época do ano em que fazem aniversário e como isso afeta as festividades, e JLo não é diferente.

“Sempre gostei de fazer aniversário em julho! O clima é quente e ameno e o clima é mais descontraído”, disse ela.

“Ben hospedá-lo em nossa nova casa com nossa família e amigos mais próximos.

“Todas as crianças estavam lá, foi um dia lindo cheio de sol e perfeito para uma festa na piscina!”

Eles têm uma família mista, pois compartilham cinco filhos com Affleckex-esposa de Jennifer Garner e JLoex-marido dela Marc Anthony.

Ela usou vários looks diferentes, como um biquíni com joias grossas e um vestido branco longo e brilhante. Ela até se levantou na mesa de jantar e dançou para os convidados com o vestido branco.

“Estou extremamente grata por estar onde estou hoje, neste ponto da jornada da minha vida, com tantas pessoas lindas e carinhosas para compartilhar tudo”, acrescentou.