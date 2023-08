Joanna Jedrzejczyk e Ian Heinisch notificam aposentadoria do UFC

A ex-campeã dos pesos-palha Joanna Jedrzejczyk e o veterano dos médios Ian Heinisch notificaram o UFC sobre sua aposentadoria do esporte.

Os dirigentes do UFC confirmaram a notícia ao MMA Fighting na terça-feira.

Jedrzejczyk está tecnicamente aposentada desde 2022, quando encerrou sua carreira após uma derrota para Zhang Weili no UFC 275. Embora ela não tenha lutado desde então, ela continuou fazendo parte do programa antidoping do UFC e não notificou o promoção sobre sua aposentadoria – até agora.

Jedrzejczyk pensou em voltar depois de anunciar sua aposentadoria, mas acabou sofrendo uma lesão no ombro que exigiu uma cirurgia, o que anulou seus planos de lutar novamente.

Jedrzejczyk se aposenta com um recorde geral de 16-5, incluindo cinco defesas do título peso-palha do UFC.

Heinisch anunciou anteriormente que estava fazendo uma pausa indefinida no esporte com planos de se retirar do programa antidoping do UFC, que é facilitado pela Agência Antidoping dos Estados Unidos.

Heinisch expressou preocupação com sua saúde, o que o levou a dar um passo atrás nas lutas antes de notificar o UFC sobre sua aposentadoria.

“Estou tomando a decisão agora de dar um passo para trás e sair da piscina da USADA, fazer alguns peptídeos e alguns outros tratamentos e curar”, disse Heinisch no Instagram em julho. “É isso que estou tentando fazer agora. Sim, é difícil, mas tem sido uma longa jornada e eu tenho que fazer isso. Não posso continuar piorando minha cabeça. Eu sei que não posso.

Heinisch acumulou um recorde de 14-5 durante sua carreira, incluindo sete lutas consecutivas com o UFC depois de ingressar na promoção por meio do Dana White’s Contender Series.

É perfeitamente possível que Heinisch ou Jedrzejczyk decidam lutar novamente, mas isso exigiria que eles entrassem novamente no programa antidoping do UFC e passassem por pelo menos seis meses de testes antes de serem autorizados a competir novamente.

Guilherme Cruz contribuiu para este relatório.