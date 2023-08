Joaquim Valente abraça filha de Tom Brady e Gisele em treino

Tom Brady vivê-lo em Londres não é nenhum suor para Gisele Bündchen dar Joaquim Valente … o suposto casal estava de bom humor enquanto trabalhava com a supermodelo e filha do quarterback, Vivian na quarta-feira — e foram abraços por toda parte!!

Gisele levou a menina de 10 anos a uma academia em Miami para uma sessão de treino com o instrutor de jiu-jitsu da família… .

O trio estava todo sorridente na academia … parecendo feliz como sempre enquanto conversavam enquanto penduravam em algum equipamento próximo. Gisele também compartilhou um abraço com a filha durante o treino.

Como informamos anteriormente, Gisele tem passado muito tempo com Valente recentemente … mesmo tendo ele a buscado no aeroporto de Miami International no início da madrugada da semana passada.