Presidente Joe Biden pretende se conectar com Líder da minoria no Senado, Mitch McConnell seguindo McConnell pausa abrupta durante uma conferência de imprensadeixando repórteres e curiosos especulando sobre seu bem-estar.

Durante um Casa Branca endereçamento de briefing de imprensa Furacão Idália e a Incêndios florestais em MauiBiden expressou sua intenção de entrar em contato com McConnell, enfatizando sua amizade apesar das diferenças políticas.

Mitch é um amigo, como você sabe, não é brincadeira, sei que as pessoas não acreditam que seja esse o caso – mas temos divergências políticas – mas ele é um bom amigo. E então, vou tentar entrar em contato com ele ainda esta tarde. Eu não sei o suficiente para saber. Presidente dos Estados Unidos Joe Biden

O vídeo preocupante deixou a classe política em estado de choque

Em um vídeo compartilhado em Twitter por olá produtor Ana Thomas, McConnell pareceu momentaneamente congelado quando questionado sobre seus planos para a reeleição em 2026. Um assessor interveio para reiterar a questão, e depois McConnell permaneceu em silêncio, o assessor explicou: “Sinto muito, todos vocês, precisaremos de um minuto.”

Um porta-voz de McConnell abordou rapidamente a situação, citando uma tontura momentânea. No entanto McConnell supostamente se sentiu bem, ele foi aconselhado a consultar um médico antes de sua próxima aparição como medida de precaução.

Este incidente marcou a segunda vez McConnell tinha experimentado tal pausa durante uma conferência de imprensa. Um congelamento semelhante ocorreu em julho, enquanto ele se dirigia aos repórteres no Capitólio dos EUA. Ele permaneceu em silêncio enquanto os colegas davam suas opiniões no pódio.

Rivais políticos colocam de lado suas diferenças em meio à crise de saúde

McConnellA saúde de Hessen já havia levantado preocupações devido a casos de quedas. Após o incidente de concussão em março, McConnell foi questionado se ele era plenamente capaz de desempenhar suas funções. Ele respondeu afirmativamente, garantindo que estava bem.

Em outra ocasião, Biden contatado McConnell para verificar seu bem-estar, referindo-se, brincando, à sua própria queda sobre um saco de areia. CNN relataram vários casos de McConnellquedas, incluindo incidentes na Finlândia e em Aeroporto Nacional Reagan em julho.

Mitch McConnell, servindo como Líder da Minoria no Senado desde 2007, tem sido uma presença duradoura na política americana. Apesar dos desafios políticos e físicos, McConnell continua sendo uma figura influente dentro do VAI Pcom previsão de que seu atual mandato no Senado se estenda até 2027.