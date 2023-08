Joe Biden foi enganado pelos havaianos devido à resposta aos incêndios florestais mais mortais da América

Joe Biden foi criticado por havaianos furiosos que lhe mostraram o dedo do meio – e um pedaço de suas mentes – depois que ele pousou no estado da ilha para avaliar os danos causados ​​pelos incêndios florestais mais mortais da história americana moderna.

O 46º presidente voou para Lahaina, Havaí, com a primeira-dama Jill Biden no Força Aérea Um na segunda-feira e foram recebidos por residentes irritados com a resposta de Joe – ou a falta dela – ao desastre que até agora matou um número impressionante de 114 pessoas, com cerca de 1.000 ainda desaparecidas.