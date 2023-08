Joe Rogan lidera equipe regular de transmissão de pay-per-view para o UFC 292 em Boston

A equipe regular de transmissão do pay-per-view vai convocar as lutas do UFC 292 em Boston no sábado, que conta com a defesa do título de Aljamain Sterling contra Sean O’Malley no evento principal.

A equipe de comentários é liderada pelo jogador Jon Anik, e ele terá a companhia de Joe Rogan, membro do Hall da Fama do UFC e ex-campeão de duas divisões Daniel Cormier. Megan Olivi atuará como repórter na arena durante a transmissão.

Autoridades do UFC confirmaram a equipe de transmissão ao MMA Fighting na quarta-feira.

Anik, Rogan e Cormier são sempre a primeira equipe para as transmissões pay-per-view do UFC, especialmente com eventos domésticos nos EUA. Rogan sempre fica de fora dos cartões internacionais, mas ainda ocasionalmente perde eventos nos EUA, dependendo de sua viagem agenda junto com shows de comédia quando ele está em turnê.

Rogan não perderá o card de sábado, que também conta com a defesa do título da campeã peso-palha Zhang Weili contra Amanda Lemos no co-evento principal, além do retorno de Chris Weidman após sofrer uma fratura na perna durante a luta anterior UFC 261 em abril de 2021.

Anik, Rogan e Cormier também estavam na ligação naquela noite. Todos os três fizeram uma careta com a lesão horrível, que aconteceu quando Weidman lançou um chute que foi bloqueado por Hall e sua perna quebrou.

Agora, Weidman faz seu retorno mais de dois anos depois, atuando como destaque preliminar no UFC 292 contra Brad Tavares.