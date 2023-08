Joe Thomas revela a tática comercial não convencional e engraçada de Peyton Manning

Cleveland Browns ícone Joe Thomas recentemente compartilhou uma anedota divertida e um tanto peculiar envolvendo o bicampeão do Super Bowl Peyton Manningtentativa de orquestrar um comércio para trazer Thomas para o Denver Broncos.

Thomas, que foi escolhido como a terceira escolha geral pelos Browns no Draft da NFL de 2007, permaneceu leal à franquia durante toda a sua carreira de jogador. Aposentando-se em 2017 após uma década notável em Ohio, o jogador de 38 anos deve ser introduzido no Hall da Fama do Futebol Profissional esta semana, consolidando seu status lendário na liga.

Surpreendentemente, Thomas revelou que Manning, que entrou no Hall da Fama em 2021, se esforçou para garantir sua presença no elenco do Broncos durante sua bem-sucedida campanha no Super Bowl em 2015.

Em uma conversa sobre O Adam Schefter podcast para ESPN, Thomas relatou a proposta audaciosa de Manning: “Foi como, ‘Ei, Joe, acho que você deveria ir até o escritório do seu GM e fazer uma bagunça. Literalmente, quero que você suba lá, baixe as calças e fazer uma bagunça em sua mesa porque essa é a única maneira de Cleveland negociar com você’.” O riso acompanhou a história, destacando a natureza lúdica da sugestão de Manning.

Refletindo mais sobre a busca dos Broncos por seus serviços, Thomas acrescentou: “Na verdade, aconteceu pouco antes do prazo de negociação. Então, isso seria outubro durante aquela temporada (2015) porque Ryan Clady era o lateral esquerdo All-Pro – ele estava ferido.”

O comércio que nunca foi

Os Broncos estavam em busca de um substituto confiável para Clady, e Manning, sendo o quarterback experiente que é, reconheceu a necessidade de reforçar a proteção em seu lado cego. Thomas revelou que, embora a troca parecesse justa em termos de compensação no draft, os Browns tinham reservas quanto a dispensar seu jogador mais antigo.

“Peyton percebeu como, ei, o acordo está aí. (O então executivo do Broncos, John) Elway acha que é justo. Todo mundo acha que é justo, mas não vai acontecer a menos que Joe faça algo muito drástico”, acrescentou Thomas, resumindo a perspectiva única de Manning. .

No final das contas, a troca não deu certo e Thomas expressou sua satisfação por ter jogado toda a sua carreira pelos Browns, destacando sua afeição pela franquia e seus fãs. Em meio à camaradagem e leviandade da história, ele oferece um vislumbre da dinâmica intrigante das negociações entre jogadores e das trocas bem-humoradas que podem ocorrer mesmo entre as lendas do futebol.