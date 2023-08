Jogabilidade do Madden NFL 24: Que mudanças você pode esperar no novo jogo?

louco os entusiastas terão um deleite emocionante, pois aguardam ansiosamente o lançamento de Madden 24um jogo que não apenas marca o retorno do querido modo Superstar, mas também apresenta aprimoramentos de ponta, como a tecnologia FieldSENSE e SAPIEN.

A iminente libertação de Madden 24 promete um nível elevado de realismo e emoção, graças à incorporação da revolucionária tecnologia FieldSENSE e SAPIEN.

A EA Sports apresentou esses recursos inovadores por meio de uma transmissão ao vivo de jogabilidade, ressaltando sua intenção de elevar o Madden 24 experiência de jogo.

O que está sendo adicionado ao Madden 24?

Com a aspiração de dar um salto significativo, a EA Sports aproveitou o potencial da tecnologia FieldSENSE em Madden 24.

Ele serve como a base da jogabilidade aprimorada, oferecendo aos jogadores maior controle e autenticidade em todas as facetas do jogo. Inclusões dignas de nota abrangem Hit Everything 2.0 e Skill-Based Passing 2.0.

O Hit Everything 2.0 apresenta novas variações de tackle contestado que ampliam o controle defensivo e diversificam as manobras de tackle. As animações de tackle são escolhidas dinamicamente, facilitando interações de tackle novas e fluidas, como os tackles Wrap e Scoop.

O Skill-Based Passing 2.0 capacita os jogadores com a capacidade de executar capturas com uma mão com IA de captura aprimorada, executar arremessos precisos com novas animações e antecipar reações defensivas mais realistas, enriquecidas pelo comportamento defensivo aprimorado das costas.

Para fãs fervorosos do Modo Franquia em louco, Madden 24 traz notícias convincentes. O recurso Training Camp faz seu retorno triunfante, acompanhado por melhorias substanciais no sistema de negociações e a introdução da dinâmica de estratégia semanal.

No início de cada temporada, os jogadores podem aproveitar o Training Camp para aumentar seu potencial de elenco por meio de uma série de minijogos.

Esses minijogos, conforme descritos no Madden 24 blog, abrangem uma gama de elementos estratégicos, atendendo a diferentes posições e aspectos do jogo. Além disso, a cada semana, os jogadores podem selecionar ‘jogadores de foco’ para a próxima partida, concedendo-lhes a oportunidade de participar de minijogos com objetivos semelhantes aos do Campo de Treinamento.

Um blog de pré-lançamento da EA Sports divulgou o aguardado renascimento do modo Superstar em Madden 24. Esta iteração do modo Superstar apresenta duas variações distintas: Superstar The League (offline) e Superstar Showdown (online).

Em Superstar The League, os jogadores podem embarcar em uma jornada personalizada na NFL, moldando seu legado à medida que progridem do Draft Pick para alcançar um notável 99 OVR.

Este modo offline envolve os jogadores em uma competição exclusiva de IA, permitindo que eles construam sua narrativa e legado dentro do mundo do jogo.