Jogador misterioso da Mega Millions ganha prêmio recorde de US$ 1,58 bilhão

A identidade do jogador ainda é um mistério, mas a pessoa acabou de embolsar US$ 1,58 bilhão em um ingresso supostamente comprado em um supermercado Publix em Neptune, Flórida.

Agora a diversão começa para o campeão Mega, que pode escolher entre receber o grande pagamento em parcelas anuais ou em uma grande quantia em dinheiro no valor de US$ 783,3 milhões. Não é uma má escolha de qualquer maneira que você cortar.

A propósito, o jackpot de US$ 1,58 bilhão conquistou o primeiro lugar do maior detentor anterior do jackpot da Mega Millions, que vendeu US$ 1,537 bilhão na Carolina do Sul em 2018.