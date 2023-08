Jogo Texas Chain Saw Massacre Bate-papo por voz não funciona

Você está enfrentando problemas de bate-papo por voz ao jogar o jogo The Texas Chain Saw Massacre? No mundo dos jogos, conversar com outras pessoas é super importante, mas às vezes problemas técnicos podem tornar as coisas assustadoras pelos motivos errados. Sem problemas! Este guia fácil está aqui para ajudá-lo a entender por que o “Bate-papo de voz não está funcionando” problema acontecer e dar-lhe soluções simples para voltar a conversar com seus amigos de jogo. Vamos corrigir esse problema e voltar à diversão e ao medo do jogo juntos!

Por que o bate-papo por voz do Texas Chain Saw Massacre não está funcionando?

O mau funcionamento do chat de voz do jogo pode resultar de vários fatores, incluindo bugs do jogo, problemas de compatibilidade e falhas técnicas. A solução de problemas eficaz começa com a identificação das possíveis causas antes de prosseguir para as soluções.

Reinicie o jogo: Às vezes, uma simples reinicialização do jogo pode resolver pequenas falhas. Feche o jogo completamente e reinicie-o para ver se o problema do chat de voz persiste.

Verifique as atualizações do jogo: Os desenvolvedores frequentemente lançam atualizações para solucionar bugs e melhorar o desempenho do jogo. Certifique-se de ter a versão mais recente do The Texas Chainsaw Massacre instalada.

Selecione a saída de som adequada: Verifique se seus fones de ouvido ou alto-falantes estão selecionados como o dispositivo de saída de som padrão em seu computador ou console. Configurações incorretas podem levar a problemas de bate-papo por voz.

Verifique se há patches específicos de áudio para jogos: Os desenvolvedores geralmente lançam patches direcionados a problemas relacionados ao áudio. Procure por patches de áudio específicos do jogo que possam resolver o problema do bate-papo por voz.

O bate-papo por voz não está funcionando no jogo Texas Chain Saw Massacre: correção rápida

1. Verifique o status do servidor

Visite o site oficial do jogo ou os fóruns da comunidade para ver se há atualizações ou anúncios sobre interrupções no servidor. Se os servidores estiverem passando por manutenção ou enfrentando problemas, pode ser a razão por trás do problema do chat de voz. Esperar que os servidores se estabilizem geralmente é o melhor curso de ação nesses casos.

Visite o aqui.

Procure por qualquer anúncios sobre problemas ou manutenção do servidor.

Se os servidores estiverem realmente com problemas, talvez seja necessário esperar até que eles voltem a funcionar sem problemas.

2. Verifique as configurações de som no Windows 11 PC

Às vezes, as configurações de som do seu computador podem pregar peças em você. Vamos garantir que tudo esteja em ordem:

Clique com o botão direito do mouse no ícone do alto-falante no canto inferior direito da tela.

Escolher “ Abra as configurações de som .”

Debaixo de " Entrada " seção, certifique-se de que seu microfone ou fone de ouvido esteja selecionado como o dispositivo de entrada padrão.

” seção, certifique-se de que seu microfone ou fone de ouvido esteja selecionado como o dispositivo de entrada padrão. Fale em seu microfone – você deve ver o nível de entrada se movendo. Caso contrário, seu microfone pode precisar de um empurrãozinho.

3. Verifique as configurações de som no console:

Usuários de console como PS5, Xbox etc. também podem encontrar problemas de bate-papo por voz. Ao verificar e ajustar suas configurações de áudio, você aumentará as chances de uma comunicação perfeita com seus colegas jogadores. Ajustar a sensibilidade do microfone garante que sua voz seja clara e facilmente ouvida.

Navegue até o seu c menu de configurações do onsole .

Procure o áudio configurações.

configurações. Confirme se a saída de áudio e os dispositivos de entrada estão selecionados corretamente.

Se houver uma opção de sensibilidade do microfone, ajuste-a para que você seja ouvido alto e claro.

Drivers desatualizados podem ser um verdadeiro spoiler da festa. Vamos atualizá-los:

No Windows, clique com o botão direito do mouse no botão Iniciar e selecione “Gerenciador de dispositivos”.

Encontre “Controladores de som, vídeo e jogos”.

Clique com o botão direito do mouse no seu dispositivo de áudio e escolha “Atualizar driver”.

Siga as instruções para procurar e instalar o driver mais recente.

Para consoles, verifique on-line as instruções sobre como atualizar os drivers de áudio específicos para o seu tipo de console.

5. Forçar o reinício do jogo

O recurso de bate-papo por voz do jogo também pode não funcionar devido a pequenos problemas de bugs no sistema. Sugerimos que os usuários forcem o reinício do jogo para verificar se o problema foi resolvido ou não. Muitos jogadores tentaram esta etapa e conseguiram resolver o problema. Você deve seguir as etapas listadas abaixo para fazer isso.

Os usuários precisarão abrir o Gerenciador de tarefas no sistema.

no sistema. Depois disso, vá para o Aba Processo .

. Selecione a Tarefa relacionada a Os Massacres da Serra Elétrica do Texas .

. Clique com o botão direito do mouse em qualquer um deles e selecione Finalizar tarefa.

Continue fazendo isso para todos os processos.

Conclusão:

Aí está, jogadores destemidos! Nós viajamos pelas reviravoltas da solução de problemas Falha no bate-papo por voz do Massacre da Serra Elétrica. Lembre-se, enquanto navegar em um mundo de terror virtual é divertido e assustador, lutar contra gremlins tecnológicos não deve fazer parte da emoção. Com essas soluções passo a passo, você está armado para superar os problemas do bate-papo por voz e voltar a criar estratégias, formar equipes e talvez soltar alguns gritos – tudo isso enquanto se diverte no universo assustador do jogo.

