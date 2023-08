John Cena ‘devastado’ pela morte de Bray Wyatt após rivalidade histórica

J.ohn Cena e Bray Wyatt tiveram uma rivalidade épica que manteve os fãs da WWE ansiosos. Cena juntou-se a muitas outras estrelas da WWE que partilharam as suas condolências ao descrever que ficou arrasado com a sua morte.

O mundo WWE ficou chocado ontem ao saber da morte de Bray Wyatt com apenas 36 anos, através de suas redes sociais‘A Marinha’ compartilhou uma mensagem emocionante para se despedir de Bray Wyatt, que revelou o forte golpe que recebeu ao saber de seu falecimento.

“Devastado com a notícia do falecimento de Windham Rotunda. Meu coração está com toda a família Rotunda. Windham tirou o melhor de mim de muitas maneiras. Serei eternamente grato pelos momentos que compartilhamos. Um dia triste para todos aqueles que ele alcançou ao redor do mundo. RIP.” ele escreveu na conta ‘X’.

Rivalidade entre John Cena e Bray Wyatt

A rivalidade John Cena x Bray Wyatt remonta a alguns anos, e uma das melhores lutas aconteceu em 2014 na WrestleMania 30 e a única ‘Firefly Fun House’ na WrestleMania 36 (2020).

Esta rivalidade entre os dois Superstars da WWE em 2020 caiu em História da WWE pois foi um dos confrontos psicológicos mais interessantes já vistos.

O ‘Partida divertida da casa Firefly’ não foi uma luta tradicional, mas um confronto no puro estilo hollywoodiano. Neste, Bray Wyatt apresentou momentos que causaram John Cena to hallucinate, com o qual revisou acontecimentos durante sua carreira na WWE.