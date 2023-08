John Cena e Braun Strowman compartilham homenagens a Bray Wyatt após a morte

Homenagens estão chegando ao Superstar da WWE Bray Wyatt após sua morte prematura… com os maiores nomes da comunidade do wrestling compartilhando sinceras condolências nas redes sociais.

John Cena – que teve uma rivalidade de longa data com Wyatt ao longo de sua carreira na WWE – compartilhou uma postagem na manhã de sexta-feira prestando homenagem ao ex-campeão.

“Devastado com a notícia do falecimento de Windham Rotunda”, disse Cena. “Meu coração está com toda a família Rotunda. Windham tirou o melhor de mim de muitas maneiras. Serei eternamente grato pelos momentos que compartilhamos. Um dia triste para todos aqueles que ele alcançou ao redor do mundo. RIP.”

Braun Strowman – que estreou como membro da “Família Wyatt” e é padrinho do filho de Rotunda – também abordou o falecimento … dizendo: “Há 8 anos me juntei a você como sua ovelha negra. Se eu soubesse apenas um 8 poucos anos depois, eu teria que dizer adeus, com certeza não teria considerado tanta coisa garantida.”

Braun continuou: … “Você foi meu melhor amigo, meu mentor, meu irmão mais novo, meu irmão de destruição. Você esteve lá em todos os meus altos e baixos, assim como eu estive nos seus. Você me ensinou tantas coisas no negócio que nós compartilhei e amei e você me ensinou muito na vida. Você realmente me tornou uma pessoa melhor. Fiquei muito honrado no dia em que descobri que você estava tendo (sic) Knash boy e você me pediu para ser o padrinho dele… EU AMO VOCÊ HOT!!!”

Mick Foley também opinou, dizendo: … “RIP BRAY WYATT. Esta é uma notícia terrível, terrivelmente triste para sua família, amigos e fãs. Eu tinha uma grande consideração por Bray Wyatt e fiquei tão lisonjeado quando ele começou a usar a garra mandibular para seu finalizador. Ele foi um verdadeiro visionário; uma das presenças mais atraentes do wrestling…”

Matt Hardy ganhou o Raw Tag Team Champion ao lado de Wyatt e compartilhou … “Absolutamente arrasado ao saber que meu amigo, Windham Rotunda, faleceu. É devastador pensar que ele nos deixou com apenas 36 anos. Minhas condolências vão para sua família, esposa e filhos. Sinto muito, meu companheiro. Já sinto sua falta.

Getty Superstar da WWE Bray Wyatt morto aos 36 anos



TMZ Esportes de coho Mojo Muhtadi – que lutou na WWE como Mojo Rawley – também prestou homenagem ao seu amigo na noite de quinta-feira.

“Todo mundo sabe que Bray Wyatt foi um dos maiores, mais originais, criativos e cativantes artistas que este negócio já viu. Mas mesmo Bray Wyatt não se comparava a Windham Rotunda. Windham nos uniu quando a concorrência tentou nos destruir. separados. Windham nos fortaleceu quando o negócio tentou nos derrubar. Windham nos fez rir quando a estrada não parecia mais engraçada.

Ele continuou: “Você sempre me apoiou, acreditou em mim e me trouxe à tona uma pessoa melhor. Aquelas longas viagens de carro, os passeios e, definitivamente, as travessuras serão para sempre as coisas que mais sinto falta no wrestling, e as coisas Eu sinto mais falta de você… Vejo você de novo para que possamos mergulhar os pés no riacho !!!!! Eu te amo, irmão.”

na WWE Bayley, O Miz, Grande E, Sami Zayn e outros também compartilharam homenagens comoventes ao amigo falecido.

Rotunda tinha apenas 36 anos.