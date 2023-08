John Isner anuncia que se aposentará do tênis após o Aberto dos Estados Unidos: ele disputou a partida mais longa do esporte

John Isner se aposentará do tênis profissional depois de jogar no Aberto dos EUAanunciou ele na quarta-feira, encerrando uma carreira que incluía um Grand Slam aparição na semifinal e vitória na partida mais longa da história do esporte.

“Esta transição não será fácil, mas estou ansioso por cada segundo dela com minha família incrível”, escreveu o americano de 2,08 metros de altura e 6 pés de altura em uma postagem nas redes sociais que incluía uma foto mostrando Isner, sua esposa e seus quatro filhos.

“É hora de amarrar os cintos pela última vez”, disse Isner, de 38 anos, referindo-se ao último grande torneio do ano, que começa em Nova York na segunda-feira.

Isner alcançou o 8º lugar na classificação de sua carreira em 2018, logo após chegar às semifinais em Wimbledon, ganhou 16 títulos de simples e atingiu mais de 14.000 aces, um recorde do ATP Tour. Isso inclui 113 – a marca de uma única partida – em sua vitória contra Nicolas Mahut, que durou 11 horas e 5 minutos em partes de três dias na primeira rodada do All England Club em 2010 e terminou em 70-68 no quinto set.

Existe agora uma placa comemorativa dessa disputa na parede externa da quadra 18, onde foi disputada.

“Especialmente depois que a partida passou, você sabe, de 25 pontos, eu realmente não estava pensando”, disse Isner em 2010. “Acertar um saque e tentar acertar um forehand vencedor era a única coisa que eu estava fazendo”.

Essa partida e a derrota de Isner para Kevin Anderson por um placar de 26-24 no quinto set nas semifinais em Wimbledon, oito anos depois, foram uma grande parte do ímpeto para a eventual mudança do esporte para a padronização do desempate nos sets decisivos em todos os torneios do Grand Slam.

Ele nasceu na Carolina do Norte e jogou tênis na Universidade da Geórgia, ajudando a escola a vencer o campeonato de tênis por equipes da NCAA em 2007, antes de se tornar profissional naquele ano.

Isner ganhou mais de US$ 22 milhões em prêmios em dinheiro e durante anos foi o americano mais bem classificado.

Ele foi apenas 8-13 em 2023 e sua classificação ATP caiu para 158º lugar esta semana.

Isner foi eliminado na primeira rodada de cada um dos três primeiros torneios do Grand Slam desta temporada. A última vez que ele chegou à terceira rodada de um torneio importante foi em Wimbledon, no ano passado, quando derrotou Andy Murray na quadra central.

“Não é nenhum segredo que definitivamente não sou um jogador de tênis melhor do que Andy Murray. Posso ter sido um pouco melhor do que ele hoje. Foi uma honra incrível enfrentá-lo nesta quadra, diante desta multidão.” Isner disse naquele dia. “Na idade que tenho agora, preciso aproveitar esses momentos. Esta foi uma das maiores vitórias da minha carreira”.