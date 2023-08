John Lineker marca nocaute violento no ONE Championship

John Lineker ainda tem aquelas “Mãos de Pedra”.

Na noite de sexta-feira, Lineker enfrentou Jae Woong Kim no ONE Championship Fight Night 13 em Bangkok, parando o lutador sul-coreano com apenas 4 segundos restantes da luta.

Já tendo uma semana difícil depois de não conseguir bater o peso para a luta, a noite de Lineker começou muito mal quando Kim marcou e derrubou logo no primeiro round, dominando a ação da primeira posição na maior parte do quadro. As coisas melhoraram um pouco para Lineker no segundo round, mas Kim ainda teve muito sucesso misturando seus golpes nos pés e desviando dos golpes poderosos que Lineker lançou de volta. Essa tendência continuou no terceiro round, com Kim continuando a separar Lineker com chutes e joelhadas à distância, e com segundos restantes, parecia que Lineker estava prestes a sofrer sua segunda derrota consecutiva.

Mas Lineker não estava tendo isso. Com apenas alguns segundos restantes, ele acertou um gancho de esquerda monstruoso durante uma troca que enviou Kim para a tela. Aproveitando o momento, o lutador brasileiro pulou sobre o adversário caído e acertou golpes de ground and pound, forçando o árbitro Herb Dean a interromper a luta pouco antes do gongo final.

Após a luta, Lineker pediu outra chance contra o campeão peso galo do ONE, Fabricio de Andrade, que tirou o título de Lineker em fevereiro, quando “Hands of Stone” se aposentou antes do quinto round.

Confira os destaques do incrível retorno abaixo.