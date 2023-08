Johnny Hardwick, dublador de ‘King Of The Hill’, morre aos 64 anos

Johnny Hardwickconhecido por interpretar Dale Gribble em “King of the Hill”, morreu.

Fontes policiais disseram ao TMZ que foram chamados para a casa de Hardwick no Texas na terça-feira para uma verificação do bem-estar e descobriram seu corpo. Fomos informados de que Hardwick foi declarado morto no local … e não há suspeita de crime. Ainda não sabemos a causa da morte.

Johnny começou a fazer comédia stand-up em 1990 no Texas, eventualmente conseguindo sua primeira aparição no “The Jon Stewart Show” alguns anos depois.

A maioria se lembra de Johnny por seu trabalho na sitcom animada de longa data, “King of the Hill” … interpretando Dale, o amigo obcecado por teorias da conspiração do protagonista do programa, Hank Hill.

Dale assumiu quase todos os trabalhos imagináveis ​​- lidando com trabalhos como exterminador, conselheiro do acampamento, caçador de recompensas e, é claro, vendedor de propano.

Johnny emprestou sua voz a incríveis 258 episódios da série. FYI, “King of the Hill” foi ao ar 259 episódios no total.

Johnny estava com o show desde o início, retratando Dale no primeiro episódio que foi ao ar em janeiro de 1997 … e ficou com a série até seu episódio final em 2010. Ele também foi listado como retornando para um renascimento do show, embora seja não está claro se ele já gravou para isso.

Além do show, Johnny faria covers de músicas em seu canal no YouTube … vestindo o chapéu e óculos escuros laranja de seu personagem, atuando exatamente como Dale faria no show – e fazendo referências ao movimento de ataque “pocket sand” do personagem.

Johnny tinha 64 anos.