Johnny Manziel, aderindo ao que sabe melhor, abrirá bar em sua antiga cidade universitária

Johnny Manziel é voltando para o dele cidade velha da faculdademas desta vez em vez de comprando tiros em um bar ele estará vendendo-os.

O futebol universitário fenômeno virou desastre da NFL anunciado via histórias do instagram que ele vai abrir um bar em College Station, Texasa poucos passos de distância de onde ele alcançou a fama com Texas A&M.

A barra será nomeada “Barra de dinheiro de Johnny Manziel” e será inaugurado neste outono.

A origem do “Money Manziel”

Manziel, que é mais conhecido por seus dias de glória no futebol universitário, estava no topo do mundo em 2012 depois de se tornar o primeiro calouro a ganhar o cobiçado Troféu Heisman.

O “Dinheiro Manziel” apelido, que o acompanha até hoje, surgiu de uma piada interna ele teve com seu companheiro de equipe Ben Molina. Os dois costumavam se motivar dizendo “Vamos pegar esse dinheiro” como outra forma de dizer “Vamos fazer essa jogada”.

manziel também usou o sinal de dinheiroretirado do Jerry McGuire filmenas comemorações sempre que completava uma jogada de pontuação.

“Johnny Futebol” só durou dois anos no NFL com o Cleveland Browns, mas ele sempre terá um lugar como um dos melhores perspectivas de faculdade no história do futebol.

Agora, quase uma década afastado de seu dias da NFLo 30 anos está trazendo de volta o apelido que o tornaram famoso, para a cidade onde forjou sua identidade, para realizar um de seus sonhos de possuir um bar em Portão norte.

O episódio “Untold” de Manziel está chegando

Não é por acaso que do Manziel bar anúncio aconteceu esta semana.

O ex-jogador de futebol vai aparecer no próximo episódio da série “Untold” da Netflix, onde ele dará aos espectadores uma visão interna de seu anos conturbados quando ele estava navegando na fama, incluindo mergulhar em sua problemas com álcool e ele problemas de saúde mental.

do Manziel “Não contado” episódio vai ao ar terça-feira, 8 de agosto.