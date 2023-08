Jokic tem que ser arrastado para fora das ruas enquanto festeja na Sérvia

Nikola Jokić pode ser a pessoa mais feliz do planeta agora.

As duas vezes MVP da NBA levou o Denver Nuggets a um campeonato em junho e nunca mais olhou para trás.

Assista ao vídeo de Jokic sendo arrastado para fora das ruas enquanto festejava

O Coringa decidiu tirar o verão de folga para relaxar após a cansativa temporada da NBA

Surgiram alguns vídeos do grande homem aproveitando a vida em sua Sérvia natal faça com que fãs em todo o mundo se deleitem com o chamado “Verão de Jokic”.

Vídeos mostraram Jokic vencendo campeonatos de corridas de cavalos, convidando Pepitas companheiro de equipe Aaron Gordon para a pista de corrida e dançando a noite toda no clube em Sombor.

Jokic dançando na rua ao som de música ao vivo

O mais recente a atingir descobertas nas redes sociais Jokic dançando na rua ao som de música ao vivoeventualmente precisando ser arrastado por sua comitiva.

Enquanto isso, a Seleção Sérvia compete na Copa do Mundo da Fiba. O técnico sérvio Svetislav Pesic anunciou em julho que Jokic não se juntaria ao time neste verão para que pudesse descansar depois de jogar 89 partidas pelo Nuggets ao final de sua triunfante sequência nas finais.

“Ele está fisicamente e mentalmente exausto”, disse Pesic ao MozzartSport, em uma citação que explicaria a liberdade que Jokic está desfrutando neste verão.

“Ele não está se sentindo pronto para assumir responsabilidades no momento.”

Os MELHORES momentos de Nikola Jokic nos playoffs da NBA de 2023