BOSTON — A voz do UFC, jogada a jogada, Jon Anik se junta a Mike Heck, do MMA Fighting, imediatamente após a pesagem oficial do UFC 292 para visualizar o card de sábado, o evento principal entre Aljamain Sterling x Sean O’Malley, Zhang Weili x Amanda Lemos, o calor por trás da luta Ian Machado Garry x Neil Magny, o retorno de Chris Weidman e muito mais.