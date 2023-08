Jon Jones admite ter ‘pesadelos’ com o UFC 295: ‘A cada hora, Stipe Miocic vai passar pela minha cabeça’

Jon Jones não está olhando além de Stipe Miocic.

Em novembro, Jones defenderá seu título de peso pesado do UFC contra Miocic na luta principal do UFC 295. Aos 41 anos e saindo de uma paralisação de 32 meses, os criadores de probabilidades não estão dando muitas chances a Miocic, mas Jones discorda, dizendo que ele ainda está fixado na luta e nos perigos que Miocic representa à medida que a luta se aproxima.

“Eu sinto que quando você chega a um ponto em que não sente nada, provavelmente é hora de desligar e tentar algo diferente”, disse Jones no podcast OverDogs. “Nesse ponto, ainda fico muito nervoso, cara. Tenho pesadelos com meus oponentes. A cada hora, Stipe Miocic passa pela minha cabeça. Ele vai passar pela minha cabeça. Eu poderia estar tomando uma bebida, você escolhe, ele passa pela minha cabeça. Eu poderia estar no jogo de vôlei do meu filho e pensando no Stipe. Há muita coisa mental envolvida nisso que acho que as pessoas não percebem. Mas o objetivo é apenas conquistar isso.”

Embora seja amplamente reconhecido como o peso pesado mais talentoso da história do UFC, Miocic não luta desde a derrota por nocaute para Francis Ngannou na revanche no UFC 260. Mas, apesar disso, e da safra de candidatos emergentes na divisão dos pesos pesados, Jones insiste que a luta com Miocic é o confronto que faz mais sentido, dado o que os dois homens conquistaram em suas carreiras e o fato de que se presume que Miocic se aposentará após essa luta.

“Stipe tem coragem. Ele tem coragem”, disse Jones. “Ele não é o lutador mais jovem, mas é um homem. Isso é um homem. Eu também não sou o mais novo. Em anos de esportes, estou no limite, isso é certo. Principalmente nos esportes de combate. Stipe, ele é um cara honrado, e eu sei que ele é um homem no final das contas, e sei que ele quer essa luta. Todo mundo pensa que ele está de costas contra a parede e esta é uma situação de Davi e Golias para ele, eu discordo. Acho que o Stipe é um atleta muito capaz e acho que devo isso ao Stipe dar a ele a chance de lutar contra o melhor lutador de todos os tempos. E acho que Stipe deve isso a mim por me dar a chance de lutar contra o maior peso pesado de todos os tempos. Acho que devemos isso um ao outro. Eu sinto que nós dois sentiríamos que temos assuntos inacabados se sairmos sem competir um contra o outro.

“Eu entendo onde está o Stipe, apenas sendo ignorado por muita gente, e o respeito ainda mais por treinar pra caramba. Eu sei que em seu campo ele espera vencer, então eu o respeito.”

Mas depois de Miocic, para onde vai Jones? A resposta pode ser acompanhá-lo até a aposentadoria, porque Jones admite que lutar contra os Sergei Pavlovich e Tom Aspinall do mundo tem pouco apelo para ele. Pelo menos nesta fase de suas carreiras.

“No que diz respeito a esses lutadores mais jovens, eu olho para caras como Aspinall e vejo caras como Sergei, cara, eles são incríveis”, disse Jones. “Não me interpretem mal, esses caras são incríveis. Eles estão engomando as pessoas no primeiro turno. Mas à medida que envelheço, tenho de olhar para isso como um negócio e não apenas falar por orgulho, tenho de falar do meu legado e como um negócio. Se os fãs mais hardcore sabem quem são esses caras, isso é ótimo, mas no final das contas, preciso lutar contra pessoas que deixarão o grande público animado, porque sempre haverá esse novo desafio que será mais jovem que você e todo mundo vai querer ver se você consegue fazer isso mais uma vez. É o que é.”

E se Jones se afastar após o UFC 295, seja permanentemente ou apenas para tirar uma folga, o homem que muitos consideram o maior lutador de todos os tempos acredita que a divisão dos pesos pesados ​​estará em boas mãos na sua ausência.

“Tom Aspinall, acho que ele tem potencial para fazer algo realmente especial na categoria peso pesado”, disse Jones. “Acho que será difícil vencê-lo para a maioria dos caras, eu realmente acredito nisso.”

O UFC 295 acontece no dia 11 de novembro no Madison Square Garden, em Nova York.