Jonathan Taylor concedeu permissão para buscar uma troca – onde a estrela dos Colts terminará?

Jonathan Taylordisputa de longa data com Jim Irsay e a Indianapolis Colts veio à tona.

O Colts na noite de segunda-feira supostamente concordou em Taylorpedido de troca, tornando efetivamente a estrela running back disponível menos de um mês antes do 2023 NFL temporada começa.

O que os Colts querem em troca

Colts proprietário irsay anteriormente estava relutante em fazer Taylor disponíveis em um comércio. Mas como o ex-All-Pro – um jogador que liderou o NFL em jardas corridas há duas temporadas – está buscando uma extensão de contrato no topo do mercado, e Irsay não tem apoiado o crescente movimento para renegociar o acordo coletivo de trabalho da liga para dar salários mais altos aos running backs.

“Não estamos negociando jonathan… fim da discussão”, disse Irsay no mês passado.

Mas a situação mudou claramente, e Indianápolis agora espera-se que peça o equivalente ao resgate de um rei por Taylor, que perdeu vários jogos na última temporada devido a uma lesão no tornozelo e terminou com 861 jardas corridas.

Taylor receberá uma extensão lucrativa?

O Miami Dolphins faltou assinar Dalvin Cook na agência livre e agora pode ser seduzido a buscar um acordo para Taylorque está entrando na última temporada de seu contrato de calouro e pode ter planos de se tornar o único running back com um contrato de $ 20 milhões por ano.

Indianápolis está entregando as chaves da franquia para o quarterback novato Anthony Richardson, que já foi nomeado zagueiro titular do time que entra em uma fase de transição. Um retorno forte para Taylor poderia alavancar o Colts‘ reconstruir, mas é provável que o preço pedido tenha que cair, ou Taylor terá que chegar rapidamente a um acordo sobre uma extensão com outra franquia.