Jonathan Taylor pode retornar ao campo de treinamento do Indianapolis Colts nesta semana

Indianapolis Colts correndo de volta Jonathan Taylor ganhou as manchetes no Hoosier State na entressafra. Taylor tornou seu desejo de uma troca do time de Indianápolis amplamente conhecido, movimento que não passou despercebido e até gerou comentários do dono da equipe Jim Irsay.

Atualmente, Taylor está passando por um período de recuperação de uma lesão no tornozelo. No entanto, espera-se que esta situação mude na próxima semana.

“Ele deveria estar de volta [at training camp] esta semana”, o técnico de Indianápolis Shane Steichen observado.

“Eu sei a data exata que ele estará de volta? Não, mas ele deve estar de volta.”

TaylorO nome de ‘ pode ser encontrado atualmente na lista de fisicamente incapazes de executar (PUP), um status que ele mantém desde que ingressou no campo de treinamento no final de julho.

Como um jogador distinto, tendo conquistado o título de 2021 All-Pro, Taylor encontra-se entrando no último ano de um contrato de novato que dura quatro anos e está avaliado em US$ 7,8 milhões.

Este acordo foi fechado depois que ele foi escolhido como a 41ª escolha geral durante o draft de 2020, uma seleção que o tirou da Universidade de Wisconsin.

Um impasse contratual tomou forma entre Taylor e a Colts. Apesar de uma entressafra tumultuada, nenhuma das partes deu qualquer indicação de estar disposta a recuar. Olhando para frente, Indianápolis está programado para começar sua temporada em 10 de setembro contra o Jacksonville Jaguars.