Jonathan Taylor Trade Destinations: Os melhores ajustes para o running back do Indianapolis Colts

Tele Jonathan Taylor vs. Indianapolis Colts a guerra de palavras não parece terminar tão cedo. O descontente running back quer sair de Indy, e os Colts aparentemente finalmente cederam ao seu pedido.

Mas os Colts cobraram um preço alto para qualquer equipe interessada em negociar por Taylor. Quais equipes estão dispostas a distribuir o capital do draft para que isso aconteça? Vejamos algumas opções que fazem sentido.

Golfinhos de Miami

A ligação dos pontos coloca os Golfinhos na vanguarda das possíveis equipes. Eles estavam em Dalvin Cook durante todo o verão, mas não estavam dispostos a pagar-lhe muito dinheiro apenas nesta temporada. Eles redigiram De’Von Achane na 3ª rodada do draft anterior, mas ele não está à altura até agora.

Com Raheem Mostert e Jeff Wilson Jr. incapaz de se manter saudável por temporadas completas, treinador principal Mike McDaniel poderia escolher ser mais jovem e talentoso com Taylor. Adicionando um rusher confiável com capacidade de rebatidas de home run para emparelhar com velocistas Monte Tyreek e Jaylen Waddle faria dos Dolphins um rolo compressor ofensivo.

Notas de búfalo

As contas já são explosivas o suficiente com Josh Allen liderando a carga através do ar e no solo. Mas o running back ainda é um ponto de interrogação em Buffalo. Veterano Devin Singletary saiu em regime de agência gratuita, e ele era o responsável mais confiável há um ano. Jogador do segundo ano James Cook parece promissor, mas ele tem uma estrutura leve e ainda não foi comprovado.

Veterinários mais lentos como Damião Harris e Latavius ​​Murray não estão preparados para grandes papéis, e Taylor entraria direto em um ataque de alta octanagem, ao mesmo tempo que proporcionava solidez em situações de jardas médias a curtas, bem como um par de mãos seguras em despejos.

Philadelphia Eagles

Os Eagles fizeram muitas jogadas nesta posição na entressafra, mas parecem estar empregando uma miscelânea de corredores em seu campo de defesa. Rashad Penny tem contrato de um ano, mas não disputou mais de 10 jogos em um ano desde sua temporada de estreia. D’André Swift é explosivo, mas o Detroit Lions ficaram tão decepcionados com ele e sua durabilidade que o trocaram com os Eagles por uma escolha de 4ª rodada em 2025. Kenneth Gainwell desempenhará um papel de transmissão.

Seria difícil para os Eagles justificarem mais uma aquisição do running back, mas o time está tentando ganhar o Super Bowl. Adicionando um All-Pro de 24 anos atrás de uma linha ofensiva de elite e ao lado Jalen dói aumentaria as chances do time levar para casa o Troféu Lombardi em fevereiro próximo.