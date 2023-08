Jordan Love invoca Patrick Mahomes com passe impecável e mais malandragem no Packers Family Night

Jordan Love sem dúvida, tem alguns sapatos grandes para preencher assumindo a lenda do Packers Aaron Rodgers. Green Bay, no entanto, está empolgado com a escolha da primeira rodada do Draft de 2020 para ver alguma ação da temporada regular. Ainda mais depois de uma exibição impecável em Noite da Família Packersno qual ele exibiu alguns momentos no estilo de Patrick Mahomes.

65.000 torcedores compareceram ao evento, uma chance para os torcedores assistirem a um duelo intrasquad com todos os seus craques e time reserva envolvidos. Noite da Família é tradição em Baía Verdee o evento de treinamento mais procurado do ano na cidade de Wisconsin.

Um começo lento, mas final ardente para Jordan Love, dos Packers

Apesar de um início lento, Love rapidamente pegou fogo e fez 11-19 na noite, com três passes para touchdown e vários lances de calibre de destaque.

Jordan Love ‘enfia a agulha’ com passe lateral no estilo Mahomes, empolga fãs do Packers@Packers

Jordan Love’s estilo Mahomes momento veio em um lance TD para estrela RB Aaron Jones. Como o QB foi abordado por dois zagueiros, ele enfiou a agulha perfeitamente entre os dois. Encontrando Jones para a pontuação e animando os fãs na exibição de sábado em Lambeau Field.

Outros momentos chamativos da noite incluíram um dardo para o novato TE Lucas Musgraveseguido por um passe preciso para WR do segundo ano Christian Watson para concluir com êxito o exercício de dois minutos.