Jorge Masvidal quer lutar contra a ‘puta do caralho’ Conor McGregor

Preparar-se… Jorge Masvidalabriu as portas para um possível retorno ao UFC. Ele também quer esmagar Conor McGregorcara de… de preferência na rua, não no octógono.

A estrela do MMA de 38 anos sentou-se com Michael Babcock no programa de TV “TMZ Sports” (vai ao ar nos dias úteis em FS1) … quando o assunto virou para o título BMF.

“Acho que vou ter que voltar e pegar aquele cinturão bem rápido. Algo assim. Mas não no momento. [155 lbs.]eles têm que vir até [170 lbs.]”, disse Masvidal.

Gamebred continuou … “Uma luta no UFC. Não agora, mas em algum momento, acho que tenho que voltar.”

Claro, Jorge era o detentor do cinturão da OG BMF… Nate Diaz no UFC 244, e levou para casa o cinturão, que lhe foi dado por A rocha.

No último final de semana, Masvidal, que se aposentou após a luta de abril contra Gilbert Burnsesteve presente em Salt Lake City … e entregou o cinturão para Justin Gaethje depois que ele derrotou Dustin Poirier.

Perguntamos ao Jorge… com quem você gostaria de lutar no seu retorno?

“Quem quer que tenha o cinturão BMF”, Masvidal começou a responder … e foi aí que McGregor apareceu.

“Realmente eu gostaria de lutar com Conor porque ele é uma vadia. Eu não suporto esse cara. Mas ele na rua de graça, porque ele nunca vai lutar comigo no ringue.”



“Ele nunca menciona a porra do meu nome em um comentário”, disse Jorge, acrescentando … “[Conor’s] chamando Dustin e Justin. Cale a boca e faça o devido processo. Sua vadia do caralho!”

Se você é fã de Masvidal, sabe que antes do Strikeforce, do Bellator ou do UFC, ele começou lutando nas ruas… ao lado dos grandes Fatia de Kimbo.

“Conor não quer [a fight with me]. Ele desistiu umas 3 ou 4 vezes e disse às pessoas que eu sou muito grande para ele, mas ele está na minha categoria de peso, 170”, disse Masvidal, explicando por que não acredita que a luta aconteceria em outro lugar além do rua.

“Ele sabe que a maneira como eu o venceria é a maneira como ele vence as lutas. Levante-se, socando os dentes e chutando as costelas, então sei que não é bom para a marca dele.”

Mesmo que Jorge não tenha lutado, isso não significa que ele não tenha estado ocupado.

Desde que se aposentou, Masvidal lançou sua própria promoção de luta, Gamebred Bareknuckle MMA … e ele começou a agendar grandes lutas com superestrelas dos esportes de combate.

Na verdade, os ex-campeões dos pesos pesados ​​do UFC Júnior dos Santos dar Fabrício Werdum estão lutando em 8 de setembro na FLA Arena em Jacksonville, FL … uma revanche de sua luta no UFC 90 (2008), que FW venceu por nocaute.

Há muito mais com Jorge … incluindo seus planos para sua promoção, que ele gostaria de assinar em seguida (Derrick Lewisalguém?), seu carne renovada com Ben Askrene claro, aquele cobiçado retorno à jaula!