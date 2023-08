Jose Altuve atinge um novo marco ao ganhar seu primeiro ciclo da MLB contra o Red Sox

José Altuve tem sido, sem dúvida, o jogador mais importante que o Houston Astros teve na época de maior sucesso e polêmica da história desta franquia, que, aliás, é o defensor Campeão da Série Mundiale ele escreveu outra página de ouro para aumentar seu já extenso legado na segunda-feira.

Durante a noite de segunda-feira Vitória por 13-5 sobre o Boston Red Sox no lendário Fenway Park, na cidade mais importante do estado de Massachusetts, o jogador da segunda base alcançou um marco incrível, tornando-se o sétimo jogador do seu país para ter esse registro.

Como Jos Altuve alcançou o ciclo?

Apesar de ter sido eliminado em sua primeira rebatidatudo pendeu a seu favor a partir do terceiro inning quando ele acertou uma dobradinha para o campo direito e depois marcou, mais tarde, no quinto inning ele acertou uma única para o campo esquerdo e também pisou na base, no capítulo seguinte ele acertou um triplo para dirigir em algumas corridas e depois marcou novamentede modo que depois de ser eliminado na sétima entrada, ele entrou no livro dos recordes na oitava entrada, quando fez seu décimo home run da temporada para trazer para casa Martin Maldonado.

No total, foram seis rebatidas para o 33 anos, nascido em Puerto Caballero, Venezuelaem que acertou quatro rebatidas, marcou e dirigiu em quatro corridas.

O que é um ciclo e quantos existiram na MLB?

Em toda a história das Ligas Principais, houve 344 ocasiões em que alguém acertou um ciclo, que é o jogo em que um batedor acerta pelo menos um simples, um duplo, um triplo e um home run, sem exceção e sem ordem específica.

Ciclos na temporada 2023 da MLB