Jose Ramirez, do Guardians, nocauteou Tim Anderson, do White Sox, durante briga em campo

A luta do Cleveland Guardians Jose Ramrez e do Chicago White Sox com Tim Anderson durante o Bottom of the 6th se transformou em uma briga total entre as duas franquias, o evento esquentou e as luvas foram retiradas.

Tim Anderson foi o primeiro a tirar a luva

O desentendimento saiu do controle quando Ramirez escorregou para a 2ª base e foi pego entre as pernas de Anderson. Depois que o árbitro marcou a jogada, Anderson demorou apenas mais alguns segundos, gesto que Ramirez interpretou como agressão. .

Anderson não recuou com a postura de Ramirez e acrescentou uma postura forte ao confronto, logo depois que as coisas estavam prestes a explodir, o árbitro interbases se meteu entre os jogadores para tentar parar a luta, porém, tornou-se impossível e ele saiu do caminho para evitar que ele se machuque.

Anderson tirou as luvas primeiro e ficou em posição de boxe, Ramirez seguiu rápido. Depois disso, o inferno começou quando os dois bancos foram esvaziados, enquanto isso, Anderson acertou um soco leve no rosto de Ramirez, um soco que incluiu o jogador do Guardian para balançar um haymaker de tremer os ossos e marcar os dedos na mandíbula do oponente, fazendo-o cair no chão. nas costas e foi pego no ar por um de seus companheiros de equipe.

Após a queda de Anderson, os jogadores do Guardians afastaram Ramirez do confronto enquanto o resto do banco continua discutindo e alguns empurrões e empurrões estouraram.

Não foi revelado qual será a punição da liga, já que eles têm sido duros com a violência dentro e fora do campo, como a explosão de violência de Domingo Germn na casa do clube do New York Yankee enquanto estava bêbado.