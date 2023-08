Joseline Hernandez registrou duas novas acusações criminais relacionadas a Big Lex Brawl

Joseline Hernandez acabou de ser esbofeteada com mais duas acusações criminais de sua briga nos bastidores em um Floyd Mayweather luta … então ela teve que passar pelo processo de reserva novamente em uma prisão da Flórida.

A ex-aluna de “Love & Hip Hop” estava no tribunal na quinta-feira para sua acusação quando o juiz deu as más notícias … os promotores estão acusando-a de duas acusações criminais de agressão contra um policial.

Joseline ficou diante do juiz com cara de pedra enquanto ele explicava por que ela precisava ser presa novamente e autuada pelas novas acusações criminais … confira o vídeo, parece que ela não passará muito do dia na prisão .