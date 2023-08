Josh Allen compra casa na Califórnia depois de dar conselhos a Travis Kelce sobre como namorar uma celebridade

Buffalo Bills quarterback Josh Allen comprou uma casa de praia de $ 7,2 milhões na Califórnia, um local perfeito para passar as férias com seu novo interesse amoroso, Hailee Steinfeldque mora em Los Angeles.

Allen, 27, nasceu e foi criado em Firebaugh, Califórnia, então comprar a casa de um andar em Dana Point também significa estar mais perto de sua cidade natal. A casa está localizada em um condomínio fechado exclusivo com acesso privado a Monarch Bay Beach Club.

O momento em que Josh Allen deu a uma criança a surpresa de sua vida

Ele também estará ao lado de um campo de golfe à beira-mar, mas estar perto de Steinfeld, dono de uma mansão de US$ 8 milhões em Encino, é provavelmente o principal motivo de sua compra.

Allen e a atriz de Hollywood começaram a namorar recentemente após o NFL O quarterback terminou com a ex-namorada.

No início desta semana, durante uma entrevista com Kay Adams no UpAndAdamsShow no campo de treinamento do Bills, Allen ofereceu Kansas City Chiefs ponta apertada Travis Kelce alguns conselhos sobre namoro.

Josh Allen oferece conselhos sobre namoro a Travis Kelce

Kelce, 33, revelou recentemente uma tentativa fracassada de dar Taylor Swift seu número de telefone em uma pulseira da amizade.

Adams não perguntou a Allen sobre sua vida amorosa, mas se perguntou se ele tinha algum conselho para Kelce depois de ser rejeitado por Swift.

“Sem pulseiras da amizade”, brincou Allen. “Estou surpreso, porém, é difícil dizer não para Travis Kelce.”

Allen está se preparando para começar a temporada 2023 da NFL, então sua festa de inauguração pode ter que esperar até o ano que vem.