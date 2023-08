Josh Allen revela a única característica que está tirando de Brett Favre e aplicando em seu jogo

Buffalo Bills QB Josh Allen está se preparando para começar uma nova temporada com a equipe e já está dando as caras para falar em quantos shows puder. Recentemente, foi convidado para Duelo de fãs de Kay Adams show e fez uma revelação inesperada. Acontece que o aspecto pouco agressivo de seu jogo, ele tirou do ex-QB Brett Favre. Aqueles que viram o ex-Green Bay Packers QB jogar dirão que ele gostava de zombar dos companheiros de equipe durante os treinos. Allen gosta da ideia de se manter entretido durante o acampamento o tempo todo. Isso inclui sair do roteiro às vezes tentando entrar na cabeça de seus companheiros de equipe. Táticas com as quais Brett Favre estava muito familiarizado.

O momento em que Josh Allen deu a uma criança a surpresa de sua vida

O que Josh Allen faz que Brett Favre fez?

Devido ao quão pesado seu braço pode ser, Josh Allen não foge do contato e muitas vezes comete um pequeno número de viradas devido ao quão agressivo ele pode ser. Mas Josh Allen ama este aspecto de seu jogo e dá crédito onde o crédito é devido. Ele disse: “Estou brincando constantemente e fazendo coisas que provavelmente não deveria estar fazendo. Meus treinadores podem atestar isso – tente tirar a bola das mãos de Poona Ford. Observando um pouco do que Brett Favre fez no passado, acho que ele sempre tentou encontrar algo novo para mantê-lo entretido durante os treinos, já faz seis anos que estou no mesmo sistema, e essas são exatamente as mesmas jogadas que basicamente tenho feito os últimos cinco anos. Você tem que encontrar maneiras de continuar a se manter entretido.”

Isso é tanto quanto as comparações com Brett Favre pode ser, Josh ainda está longe de ganhar três MVPs consecutivos e pode ganhar um Super Bowl durante esse tempo no Bills. No entanto, não há como sugerir que ele esteja a caminho de ganhar o troféu tão cedo. Aos 27 anos, Josh Allen está entrando no ponto ideal de sua carreira que pode ou não levá-lo a novos patamares. Enquanto ele mantiver sua motivação, devemos estar prontos para aproveitar Josh Allen jogando futebol e se comportando como Brett Favre em determinados momentos do jogo. Além disso, ele tem um senso de humor pateta e isso nunca pode ser terrível.