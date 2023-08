Josh Jacobs chega a acordo contratual com Las Vegas Raiders

Josh Jacobs foi às redes sociais no sábado para dizer: “Estou de volta”, depois de concordar com um contrato de um ano para jogar pelo Invasores de Las Vegas esta estação.

O contrato vale até $12 milhões, disse uma pessoa com conhecimento do negócio à Associated Press. A pessoa falou à AP sob condição de anonimato porque a equipe anunciou que Jacobs havia assinado, mas não deu detalhes sobre os termos.

Jacobs teria recebido US$ 10,1 milhões nesta temporada se tivesse assinado o contrato de franquia. Seu acordo parece semelhante ao que o running back Saquon Barkley concordou no final do mês passado para ficar com o New York Giants.

Esperava-se que Jacobs, que na temporada passada liderou a NFL em corridas com 1.653 jardas, assinasse com os Raiders em vez de ficar de fora da temporada e perder seu salário, mas sua ausência prolongada começou a levantar questões que finalmente foram respondidas no sábado.

Ele deixou claro desde o início que ficaria infeliz jogando em uma franquia, dizendo no Pro Bowl que seria um “herói que virou vilão”. Agora que os dois lados chegaram a um acordo, Jacó pode se concentrar no que deveria ser mais uma temporada em que os Raiders dependem fortemente dele.

treinador de las vegas Josh McDaniels indicou durante o campo de treinamento que Jacobs provavelmente receberia uma carga de trabalho semelhante à da temporada passada, quando teve quase 400 toques entre a corrida e a recepção. McDaniels também disse que um jogador precisa de tempo de prática para se atualizar antes de receber um complemento de jogadas, então é bem possível que Jacobs seja levado de volta ao campo.

No entanto, faltando duas semanas para a abertura da temporada em 10 de setembro no rival Denver Broncos da AFC West, Jacobs pode ter tempo suficiente para se reaclimatar.

Seu retorno traz clareza à sala dos running backs antes de terça-feira, que é o dia do corte, quando os times da NFL devem reduzir seu elenco para 53 jogadores.

Zamir White, convocado na quarta rodada do ano passado, foi o running back do time titular e poderia ter se colocado em posição para muito mais do que as 17 corridas que recebeu como novato. Veterano de nove anos Amer Abdullah estava recebendo fotos do segundo time.

Jacobs queria um contrato de vários anos, mas não conseguiu chegar a um acordo com os Raiders antes do prazo final de 17 de julho. Isso significava que suas opções eram eventualmente assinar o contrato de franquia, concordar com um contrato de um ano separado da marca ou ficar de fora da temporada.

Ao concordar com o contrato de um ano, isso significa que o tema do futuro de longo prazo de Jacobs em Las Vegas será novamente um problema no final desta temporada, mas por enquanto essas questões serão colocadas em espera.