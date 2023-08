Josh Thomson faz um apelo emocionado para que Tony Ferguson reconsidere o próximo passo: ‘São 10 anos de vida’

Josh Thomson pode se identificar com Tony Ferguson.

Thomson pode nunca ter sofrido uma seqüência de derrotas como a derrapagem de seis lutas que Ferguson enfrenta agora, mas as coisas ainda mudaram rapidamente para o ex-campeão do Strikeforce. Thomson era considerado um dos melhores pesos leves do mundo e estava a centímetros de disputar o título dos leves do UFC antes de uma seqüência de três derrotas consecutivas em 2014-15 trazer um fim repentino à sua carreira como candidato. O ponto culminante daquela derrapagem de três lutas foi uma derrota brutal e sangrenta para o próprio Ferguson no UFC Fight Night 71. Depois disso, Thomson nunca mais foi o mesmo. Ele finalmente se aposentou após uma breve passagem pelo Bellator.

Considerando isso, tornou-se cada vez mais difícil para Thomson assistir seu ex-inimigo de 39 anos se atirar repetidamente contra uma parede de tijolos, apesar dos sinais óbvios de que a idade e uma carreira repleta de guerras tiveram um impacto irreparável em Ferguson como um lutador.

“Você tem que se olhar bem no espelho e dizer: ‘Isso está chegando ao fim bem rápido.’ Isso acontecerá mais cedo do que você pensa”, disse Thomson em seu Pesando podcast. “E se não, se não acabar rapidamente, há um todo – e você notará isso alguns anos depois de se aposentar. E estou dizendo isso diretamente para Tony: você vai notar coisas em seu cérebro. Você notará coisas na maneira como fala com as pessoas. Você vai notar coisas na maneira como fala com sua esposa, na maneira como fala com seus filhos, na maneira como se comporta. Você precisa fazer uma verificação da realidade.

“Não consigo nem explicar. Você tem que entender como lidar com isso, porque você é o único responsável por sua mentalidade e sua linguagem corporal, e pelas palavras que saem de sua boca e que podem afetar seu relacionamento com todos. E tenho tido muitas essas conversas comigo mesmo, porque tem hora que as palavras saem da sua boca e você não percebe. E então fico nervoso por ele, vendo-o pegar esses Ls. Fico um pouco emocionado, é meio f****, mas me importo com o cara. Eu me importo com todos esses lutadores.”

Thomson, 44, observou que tinha 36 anos quando perdeu brutalmente para Ferguson em 2015 – a mesma idade que “El Cucuy” tinha quando Ferguson sofreu uma violenta surra nas mãos de Justin Gaethje para quebrar o recorde do ex-campeão interino do UFC – empatar uma sequência de 12 vitórias consecutivas e dar início à sua derrapagem de derrotas em 2020. Ferguson quase não tem sido competitivo em suas lutas desde então, perdendo resultados desiguais para Charles Oliveira, Beneil Dariush, Michael Chandler, Nate Diaz e Bobby Green, com o Chandler nocaute em particular sendo excepcionalmente violento.

Mesmo assim, Ferguson segue em frente. “El Cucuy” postou uma declaração de 10 pontos nas redes sociais na semana passada, proclamando: “Não estou me aposentando e foda-se aqueles que acham que eu deveria”.

Thomson vê essa postagem como algo mais do que um desafio de um ex-concorrente.

“São 10 anos de vida dele”, disse Thomson.

“Mas o problema é o seguinte, a luta do Justin Gaethje e a luta do Charles Oliveira, essas duas lutas sozinhas – e falo por experiência própria porque aconteceu comigo com [Ferguson] – nessa idade, o dano que ele sofreu naquela luta com Gaethje muda você. Isso muda seu corpo. Isso muda a maneira como você pensa. … nem é tanto [doing it] algumas vezes, às vezes é apenas uma vez. E na idade que ele tinha, acho que ele tinha 36 ou 37 anos na época da luta do Gaethje, você não é o mesmo. E depois da luta com Tony, eu nunca mais fui o mesmo. Nunca mais lutei contra o mesmo depois disso. Lutei de forma mais conservadora, sempre estive um passo atrás.

“Eu estava na parte de trás depois disso [Ferguson loss] por cerca de 45 minutos a uma hora, tremendo no chuveiro. O chuveiro estava com água quente e vapor e meu corpo tremia. Eu não conseguia me controlar. Eu estava tremendo muito. Eu perdi muito sangue, meu corpo estava em choque e levei muito tempo naquela noite para realmente fazer meu corpo parar de tremer. Eu diria que demorei provavelmente cerca de duas horas, três horas para meu corpo não tremer. E eu estava de moletom, de suéter. A propósito, estávamos em San Diego; o tempo estava bom.

“É que você não é o mesmo lutador”, continuou Thomson.

Por enquanto, o próximo passo de Ferguson permanece incerto. Apesar dos inúmeros gritos por sua aposentadoria em todo o mundo do MMA após a derrota no UFC 291 para Green, “El Cucuy” continua sob contrato com o UFC e determinado a voltar ao título dos leves do UFC.

No seu auge, Ferguson conseguiu uma das maiores sequências de vitórias da história do peso leve do UFC. Suas 12 vitórias consecutivas de 2013 a 2019 são igualadas apenas por Khabib Nurmagomedov, o rival e ex-campeão contra quem Ferguson recebeu cartão amarelo cinco vezes, mas – por causa de lesão e azar – nunca lutou.

Thomson acredita que o infortúnio que Ferguson sofreu durante sua janela de campeonato está fazendo com que Ferguson agora persiga um momento que não é mais realista.

“Acho que ele está perseguindo aquela luta que nunca aconteceu contra Khabib”, disse Thomson. “E não estou dizendo que ele está tentando fazer com que Khabib lute. Estou dizendo que ele está perseguindo aquela grande luta. Ele nunca entendeu. Ele estava sempre ali. Ele nunca teve uma grande briga. Ele nunca conseguiu lutar com Conor [McGregor]. Ele nunca conseguiu lutar contra Khabib. Ele nunca conseguiu a luta, aquele.

“Se você não quer se aposentar, legal, faça o que quiser. Mas você tem que se olhar bem no espelho e perceber que mesmo com 40 anos, 41 anos… se você viver mais 40 anos, pense, você tem uma vida totalmente diferente pela frente. O que você vai fazer? Você tem que começar a pensar nisso agora. Ele tem filhos pequenos – eles não irão para a faculdade antes dos 60 anos. Isso passa pela minha cabeça todas as vezes. Seus filhos só chegarão à faculdade quando você tiver 60 ou 58 anos. O dinheiro que você ganhou na carreira acabou. Não está lá. O que mais vamos fazer?