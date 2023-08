Joshua Sills, jogador do Philadelphia Eagles, é absolvido das acusações de estupro e sequestro

Philadelphia Eagles jogador Joshua Sills foi considerado inocente das acusações de estupro e sequestro por um júri em Ohio após um julgamento de cinco dias.

O júri retornou seu veredicto após deliberar por aproximadamente três horas.

Segundo o procurador, em dezembro de 2019, Soleiras “envolveu-se em atividades sexuais não consensuais e manteve a vítima contra sua vontade.” Agora, o guarda ofensivo foi considerado ‘inocente’.

“Não fiz nada de errado e fico feliz que tudo isso tenha sido provado”, disse. Soleiras disse no tribunal depois que a decisão foi anunciada.

NFL e Eagles divulgam comunicados

A NFL emitiu um comunicado depois que o veredicto se tornou público: “Notificamos o águias que Soleiras foi removido da lista de isentos do comissário e está qualificado para ingressar no clube. Seu status será incluído no aviso pessoal da liga de amanhã.”

O águias divulgou sua própria declaração, dizendo: “Estamos cientes de que a questão legal envolvendo Josh Sills foi julgada e ele foi considerado inocente. A organização monitorou a situação. A NFL o removeu da lista de isentos do comissário e ele retornará para lista ativa da equipe.”

Sills foi colocado na lista de isentos após a acusação, que o impediu de participar de treinos ou jogos, ou viajar com o time, embora ele permaneceu no elenco.